勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

▲勾惡、連千毅之戰暫時告一段落。（圖／翻攝自連千毅臉書、勾惡IG）

記者葉國吏／綜合報導

直播主連千毅跟YouTuber「勾起你心中的惡」近日因連千毅發行NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）起爭議，連千毅後來直接向勾惡提告。沒想到後來網紅鳳梨、雪碧、藝人春風也都開酸，就連地方人士、被視為連千毅大哥、有天道盟太陽會背景的謝育全都出面說話，讓連千毅默默刪文，整起事件似乎暫時告一段落。如今傳出，整起事件關鍵推手就是「北盜」黑金城。

▲「勾起你心中的惡」在日前向連千毅開戰。（圖／翻攝自YouTube／勾起你心中的惡）

回顧整起事件，YouTuber「勾起你心中的惡」日前在頻道貼出影片，踢爆連千毅透過發行NFT詐騙粉絲，並找來前員工來爆料連千毅內幕，直指「連千毅啥都不是。」影片在頻道上發燒引起討論。

▲連千毅與律師到新北地檢署控告勾惡妨害名譽 。（圖／記者陳以昇攝）

連千毅得知此事隔天就直播反擊，揚言知道勾惡背景，嗆聲「還有些台中的事情、台東的事情，你做過什麼、在賺甚麼錢，慢慢我會上片給大家知道。還跟勾惡約戰5月5日「運動場」，後來更進一步直接提告勾惡妨害名譽。

▲鳳梨開直播飆罵連千毅。（圖／翻攝自臉書／鳳梨 吳泓逸）

但連千毅此舉似乎惹到不少人，27日晚間網紅鳳梨（吳泓逸）直播痛批連千毅擾亂了社會安寧，他認為「勾惡」其實並沒有說錯什麼，反而是連千毅態度令他不爽，「你現在是嫌社會不夠混亂嗎？要這樣破壞社會安定就對了？」

▲春風意有所指：當兄弟要學好的。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）

不只鳳梨，藝人春風也疑似開酸說「不是因為刺青多還是賺了點錢，還是仗著背後勢力龐大處處欺壓人，就稱得上是兄弟」；網紅雪碧29日也跟著發文「大哥是非常低調又客氣，重點，他們不會說自己是大哥，你要尊敬我之類！」

▲謝育全全文。（圖／翻攝謝育全臉書）

另外，被視為連千毅幕後大哥、天道盟太陽會背景的謝育全，似乎因為在連千毅直播時被突然連線不滿，28日晚間發文，針對連千毅跟勾惡事件發文表示「身為公眾人物當要有接受公評的氣度、高度！」、「「喧鬧多日連千毅NFT事件該打住了！」

▲台中聞人羅斯貼出跟鳳梨、連千毅的合照。（圖／翻攝臉書）

台中聞人、元泰集團副總裁羅錫仁（羅斯）對此事也發文切割，表示他跟連千毅、鳳梨還有勾惡都是認識，此事他從頭至尾並沒有參與，外界勿做多端臆測。面對各界的抨擊，連千毅在29日悄悄刪除針對攻擊勾惡的文章、影片，而5月5日的運動場之約也確定取消。根據聯合報指出促成此事的背後關鍵人物，就是知名的「北盜」黑金城。