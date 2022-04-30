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母親節吃大餐不用怕！「秘密武器」快速搶救過胖的下半身！

▲▼第二代石墨烯塑崩褲+。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

母親節將近，許多人會帶媽媽去大啖美食，但吃完大餐身上多出來的肉肉誰要負責？由兩大天后吳淡如和林美秀共同代言的「第二代石墨烯塑崩褲+」，透過石墨烯可以促進循環代謝，全新「五大魔法拉提技術」還能快速解決女性下半身的困擾，讓該藏起來的贅肉不會到處亂跑、展現S曲線，媽媽女兒一起逛街都會被說成姐妹淘，就算母親節吃再多也不用煩惱！

「第二代石墨烯塑崩褲+」燃脂降肉超有感

「第二代石墨烯塑崩褲+」使用的是最新科技的特殊織品面料，這種最薄卻最堅硬的奈米材料，可以隨著溫度調節導熱率，在10度低溫的時候導熱率低，穿起來保暖蓄熱，30度高溫的時候則啟動散熱功能帶來透氣舒爽，堪稱是史上最聰明的褲子！此外，利用高達93%放射率的遠紅外線，達到深層循環、減緩關節疼痛，促進升溫燃脂，另外也針對女性朋友的腰、腹、髖部、大腿及小腿等5大痛點對症下藥，就是要妳超有感！

▲▼第二代石墨烯塑崩褲+。（圖／業者提供）

▲林美秀、吳淡如連續第二年代言石墨烯塑崩褲。【官網優惠組】

「科技3D體雕」織法　再大的「腹部」都能收

女性經常有中廣型身材問題，為了解決肚腹肉微凸、腰線不明顯的困擾，致力於打造「未來褲」的PP團隊，研發出3D體雕版的「第二代石墨烯塑崩褲+」，首次將科技3D體雕技術運用在紡織工程中，就算45吋的腰圍身形，也能在穿上「第二代石墨烯塑崩褲+」後改變身型；因為這件新一代的塑崩褲+，在腰腹部採用「V型峰巢式編織術」，達到「科技3D體雕」的效果；可以將腹肉加壓，腰肉內縮，達到瘦身推脂的身材雕塑效果。

▲▼第二代石墨烯塑崩褲+。（圖／業者提供）

▲透過石墨烯讓身體產生微循環，讓代謝效果事半功倍。【momo購物特惠組】

「輕鬆動、加倍瘦」不用拼命　就能燃脂減重

除了3D體雕織法可以讓身形更完美之外，因為「第二代石墨烯塑崩褲+」本身導入了可以幫助運動效能和微循環的「石墨烯材質」，穿上後只要行走三十分鐘，就可以達到跑步一個小時的運動效果，讓運動成果事半功倍，不用拼命、就能達到燃脂減重的成果。

▲▼第二代石墨烯塑崩褲+。（圖／業者提供）

▲「第二代石墨烯塑崩褲+」全新升級，擁有醫美等級的效果。

母親節大搶購　官方呼籲：「認明雷射標不要買到假貨」

因為母親節的到來，近期許多民眾購買「第二代石墨烯塑崩褲+」送給母親與自己，在市場上造成大搶購，不僅能讓媽媽身型變好，自己也能讓下半身線條更好看，連藝人天菜媽咪、林昀希、高以馨也極力推薦「第二代石墨烯塑崩褲+」塑型效果很好！

業者提醒，為了杜絕仿冒品，這次在每件「石墨烯塑崩褲+」上增加品牌吊牌，每個吊牌上都有一組官方專屬限定碼及雷射仿偽標籤，更好分辦正貨假貨，以免出現仿冒品再度讓消費者受害的現象發生。

▲▼第二代石墨烯塑崩褲+。（圖／業者提供）

▲藝人天菜媽咪一致稱讚「第二代石墨烯塑崩褲+」塑型效果驚人。

▲▼第二代石墨烯塑崩褲+。（圖／業者提供）

五種新科技「第二代石墨烯塑崩褲+」哪裡買?
官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7H3
MOMO購物特惠組：https://chshop.work/BL2ew
實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/uhn-D3E_s2c

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延續去年火熱至今的「石墨烯材質」，這件號稱全球第一件「未來概念褲」的「第二代石墨烯塑崩褲+」，除了不分尺寸、可以讓運動效率和微循環提高之外，更融合五大全新概念，在重點部位導入最新的「演算法科技」，達到類醫美等級的效果；發表會上林美秀、吳淡如穿上後都讚嘆，「自己的下半身變年輕了」！

關鍵字：

第二代石墨烯塑崩褲+

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