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宅家防疫！最快3小時到貨　熊媽媽單一溫層全台699免運

▲最快3小時到貨　熊媽媽單一溫層全台699免運。（圖／熊媽媽買菜網提供）

▲防疫居家別擔心，只要動動手指上熊媽媽買菜網，就能快速採買。（圖／熊媽媽買菜網提供，下同）

消費中心／綜合報導

本土疫情越演越烈，自煮風潮也再度掀起，熊媽媽買菜網特別設置「防疫專區」，推出「防疫箱」、「蔬菜箱」超殺優惠價，雙北滿499免運最快3小時到貨，全台單一溫層699元免運宅配送到家，另外更祭出「1元青江菜、9元營養麵條」破盤價商品，五一連續假期3天更推出特價雞蛋39元，天天限量開搶，防疫居家別擔心，只要動動手指上熊媽媽買菜網，方便快速採買超安心。

▲最快3小時到貨　熊媽媽單一溫層全台699免運。（圖／熊媽媽買菜網提供）

▲熊媽媽買菜網推出「防疫箱」、「蔬菜箱」超殺優惠價，全台單一溫層699元免運宅配送到家。

針對民眾居家防疫所需商品，熊媽媽推出「料理之王抵家防疫超值組合」包含東森農場料理之王料理包10包，另外搭配新東陽紅燒牛肉、晶華酒店紅燒牛肉麵、日本百年湯淺金萬醬油及水果，原價1269元，優惠價799元，另外也有料理包搭配雞蛋、紅心地瓜的「料理之王防疫必備組合」，原價1099元，優惠價549元。

▲最快3小時到貨　熊媽媽單一溫層全台699免運。（圖／熊媽媽買菜網提供）

▲熊媽媽買菜網推出「料理之王抵家防疫超值組合」，原價1269元，優惠價799元。

肉品類為主的「營養滿滿防疫超值組合」則包含金園排骨、豐禾鮮物格陵蘭比目魚、臺安醫院鮮蔬珍穀輕食組，原價2555元，優惠價888元，至於民生必需的蔬菜類，熊媽媽產地直送「防疫蔬菜箱」包含新鮮蔬菜、根莖瓜果類、菇類、辛香調味類蔬菜，讓民眾可料理不同菜色，原價550元，優惠價450元，另有「有機蔬菜箱」原價599元，防疫價499元。

▲最快3小時到貨　熊媽媽單一溫層全台699免運。（圖／熊媽媽買菜網提供）

▲為了服務民眾無接觸採買需求，熊媽媽買菜網推出產地直送「防疫蔬菜箱」，原價550元，優惠價450元。

東森購物網同步推出「防疫專區」，服務居家隔離的民眾特別規劃5日、10日「防疫關懷包」內含料理包、泡麵、零食、飲料、衛生紙及消毒濕巾等商品，特價只要1190及2050元，4/30(六)開始民眾透過網路就能安心一次採買民生物資送到家，還可再享加碼樂透金5%回饋。

針對民眾防疫、提升免疫力需求，東森購物網推薦熱銷商品，例如慈濟靜思書軒所推出的防疫茶「淨斯本草飲」含8種草本有助提升保護力，特價468元，4/29-5/3購買最高現折東森幣8%；保健商品「台塑生醫」醫之方緩釋B群雙層錠8+1入組，特價2,591元，醫之方優舒敏益生菌複方膠囊4盒組，特價2999元；防疫科技商品SHARP夏普奈米蛾眼科技防護面罩2入組，特價2583元。

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