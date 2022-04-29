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社會 社會焦點 保障人權

人夫聚餐和異性互動熱絡　妻車上質問竟挨揍！揮拳代價出爐

拳頭,握拳。（圖／記者李佳蓉攝）

▲拳頭示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陶姓男子去年帶著老婆孩子和朋友到餐廳聚餐，席間他和一名異性友人互動親暱，引起郭姓老婆不滿，回家途中質問兩人起了口角，陶男竟在車上就對老婆揮拳，導致老婆左眼和手臂受傷，老婆決定「不忍了」提告傷害求償，法院審理後判陶男徒刑4個月，另需賠償3萬元給妻子。

判決書指出，陶男是在前年8月23日晚間，帶著老婆、小孩去和朋友聚餐，席間陶男和一名異性友人互動熱絡，老婆當下隱忍不發，但晚上9時許，陶男開車載老婆小孩回家途中，郭女不斷質問陶男，兩人一路吵，到了一個路口時，陶男竟用右拳橫向揮打郭女的頭部及肩膀，揮中郭女的眼鏡，導致左眼眶擦傷及左手臂挫傷。

事後，陶男不但沒道歉，還把自己拳頭受傷的相片傳LINE給郭女嗆說「受傷的是我不是妳」、「請妳搞清楚」，讓郭女心寒不已，驗傷後提告傷害並求償30萬元。

法院審理時，陶男辯稱當時是因為老婆搶方向盤，造成蛇行，他才撥開郭女的手，後來又辯稱已經忘了事發經過，前後供詞矛盾，且說郭女當時手上還抱著小孩，他怎麼可能不顧自身及小孩安全而揍她？

法院審理時，法官根據郭女的證詞和醫院家庭暴力驗傷診斷書、眼鏡維修收據及陶男傳送拳頭受傷照片給郭女的LINE對話紀錄等證據，認定傷害罪嫌明確，判他徒刑4個月，得易科罰金，民事部分則需賠償3萬元，全案可上訴。

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