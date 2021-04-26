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弟弟機車被騎跟上質問　一刀刺死17歲少年莽男判9年定讞

▲▼因為弟弟機車被騎走，上前質問竟殺死少年的男子黃堃翔。（圖／記者吳銘峯攝）

▲因為弟弟機車被騎走，上前質問竟殺死少年的黃姓男子。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市黃姓男子前年11月間，發現吳姓少年騎乘弟弟的機車，黃男尾隨少年停車後，上前質問少年，但少年無法清楚交代機車來源。雙方口角、拉扯之際，黃男拿出隨身的折疊刀刺入少年左胸，少年送醫不治。黃男自首，一審將他判刑7年10月，二審改判刑9年，案經上訴第三審，最高法院26日駁回上訴定讞。

本案發生於2019年11月18日凌晨，當時19歲的黃男坐在蔡姓友人駕駛的汽車上，行經新北市蘆洲區三民路時，遇到警方大規模臨檢。黃男原本不在意，沒想到竟在臨檢車輛中，發現有人疑似騎乘他弟弟的機車，黃男隨即要求友人開車跟上。

黃男跟蹤到蘆洲區環堤大道靠近復興路之溪美越堤道附近，現場因有大批車輛聚集，黃男一度失去目標。但沒多久，警方到場處理，車輛鳥獸散，黃男發現目標，再度尾隨機車。一直到凌晨3點35分左右，機車停進蘆洲市區裡，黃男隨即上前質問17歲的吳姓少年，雙方發生拉扯。

黃男失控，拿出預藏的折疊刀，一刀刺進少年左胸，少年隨即倒地，黃男則逃逸無蹤。少年被緊急送醫，最後右心室出血致心包囊填塞及左側肋膜腔出血，最終導致出血心因性休克，送醫1個多小時就宣告不治。黃男犯案後2個半小時，就到警局自首。檢方依照「殺人罪」，提起公訴。

法院審理時，黃男坦承不諱，一審法院認定他犯「傷害致死罪」，判刑7年10月。但上訴二審後，改認定黃男具有殺人故意，因此撤銷一審判決，改認定黃男成立「殺人罪」，但考量他自首，減為有期徒刑9年。全案再上訴，最高法院認為二審判決認事用法並無違誤，26日駁回上訴定讞。

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