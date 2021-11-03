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6動作讓男人「受不鳥」！洋妞鑽研吸睛大法　她曝：這招絕對管用

記者張寧倢／編譯

出生於瑞典的安娜貝（Anna Bey）以打造優雅、高貴的女士為主題在網路上販售相關課程，她身為一位「貴婦導師」，最近也在YouTube頻道上傳影片並示範，女人可以充分展現吸引力又「讓男人無法抗拒」的6種肢體姿勢，而且其中一招對想吸引的對象可說「絕對管用」。

▲▼禮儀導師安娜貝（Anna Bey）指出6種關鍵姿勢，能讓女人看起來更有吸引力。（圖／翻攝自IG／annabey）

▲「貴婦導師」安娜貝（Anna Bey）指出6種關鍵姿勢，能讓女人看起來更有吸引力。（圖／翻攝自IG／annabey）

根據《每日郵報》報導，安娜貝日前拍攝影片示範6種神祕的肢體語言，據稱能展現出讓男人無法抗拒的女性魅力。她首先提到「保持良好的姿勢」，挺直背部、肩膀向後打開、挺胸並拉長脖子，這樣一來不僅看起來變苗條，也能突顯出女性輪廓最美的部分，「我見過許多美麗的女性因為不遵守這項規則而瞬間失去了魅力，當妳練習保持良好的姿勢，它會立刻提升妳的體態。」

▲▼美姿美儀導師安娜貝（Anna Bey）指出6種關鍵姿勢，能讓女人看起來更有吸引力。（圖／翻攝自YouTube／Anna Bey）

▲安娜貝認為最重要的是要將身體姿勢挺直、延長頸部。（圖／翻攝自YouTube／Anna Bey）

二、只做輕柔的動作
安娜貝以動作示範並表示，「我不希望你們快速抓住任何東西，即使我的動作有點誇張，但如果妳想變得更有女人味、更優雅一點，動作就必須放輕、更溫柔。」

三、雙腳永遠交叉
安娜貝認為，即使是坐著的時候也要用優雅的方式，而關鍵在於雙腳要合在一起，但雙腳在裙下屈膝折起只會讓人看起來封閉，而且根本不會拉長身材，「但是當妳把腳放在身體前方時，會產生一種視覺錯覺，讓腿看起來更長，女士們，請將雙腿交叉，這樣才不會暴露身體某些部位，這是一個常見錯誤，尤其是穿短裙、短褲的時候。」

▲▼美姿美儀導師安娜貝（Anna Bey）指出6種關鍵姿勢，能讓女人看起來更有吸引力。（圖／翻攝自YouTube／Anna Bey）

▲安娜貝說，坐著的時候必須將腳往前伸長並交叉，不要向後勾腳或將雙腿藏在裙下。（圖／翻攝自YouTube／Anna Bey）

四、露出頸部線條
安娜貝強調，可以展現女性化與性感的部位就是頸部，不需要總是把頭髮都撥到同側，但偶爾可以將頭髮從肩膀上全撥到背後，如果想展示一下髮型，就可以將脖子朝一邊傾斜，想引起對方注意時也可以輕輕地觸碰自己的頸部，「這招對我們想吸引的異性絕對管用。」

五、傾斜頭部並輕輕點頭
安娜貝說，其實有許多研究表明，當人微微地歪著頭並點頭時，會是最好的非語言交流方式，「這動作顯示出妳很放鬆、投入地在聽對方說話，但是女士們，請不要一直點頭，這樣看來反而過於急切，對自己缺乏安全感。」

▲▼美姿美儀導師安娜貝（Anna Bey）指出6種關鍵姿勢，能讓女人看起來更有吸引力。（圖／翻攝自YouTube／Anna Bey）

▲安娜貝認為頸部是最能表現出女性魅力的部位。（圖／翻攝自YouTube／Anna Bey）

六、維持較慢的身體動作
安娜貝希望大家可以避免「速度太快」的身體動作，因為相反地，優雅的女士總是不慌不忙的，看上去並不著急也不驚慌失措，「她有一種非常平靜的能量，她能保持鎮定，這會是一種非常女性化的能量，如果妳想散法出更多女性氣質，就必須擁有這樣的氣場，所以下次當妳走進一個空間時，千萬不要著急。」

據報導，安娜貝目前在倫敦與日內瓦皆開設了「貴婦學院」（暫譯，School of Affluence），透過網路課程教導學員們如何成為一名「優雅的女士」。

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