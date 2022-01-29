異性永遠不會懂的事！　「雞突」有時跟性慾無關

▲男女日常生活中對方最難理解的問題就是下體的痛。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

異性之間存在許多生理構造和衍生的許多問題，有些是對方永遠無法理解的，例如月經、懷孕或是被聽到卵蛋的痛；國外一名網友好奇，究竟生活上還有哪些是異性可能永遠無法理解的事。網友紛紛留言，「勃起不一定和性慾有關」、「月事來時肛門會抽筋」等。

美國知名論壇Reddit一名網友提問，「你覺得有什麼問題是異性無法完全理解的」？相關討論在網路上引起廣大關注，男性網友紛紛說出自己的痛苦，像是「是我得了睪丸癌，還是我的卵蛋只是偶爾會抽痛一下」、「走路或坐著的時候，得絞盡腦汁調整褲襠裡那兩顆球的位置」、「不小心坐到自己的那一包」。

另一名網友表示，「勃起並不總是和性慾有關」，像是坐太久、剛起床或是覺得冷時，有時陰莖會不由自主變硬，這時後就會超尷尬，尤其當你還是穿短褲時，還得冒著被當變態的風險說服自己，「你冷靜點」！

還有一名男網友說，在男廁裡常常會有「舞台恐懼」，所謂舞台恐懼就是指當男人站在一排一起上廁所時，會無可避免地比較起「誰尿尿的聲音比較大」，或是當有人和你肩並肩上廁所時，不知道為什麼就像尿道阻塞，突然間尿不出來。

女網友方面，最多人提及的就是月經來潮的痛苦，「如何在下面正留出涓涓細血時，還要假裝若無其事地和正在談話的人進行眼神接觸」、「雖然是月經來，但肛門竟然會因此抽筋，那種痛和怪異感你們永遠不會懂。」

另外還有人提到「流產」、「作為一個淑女，有時候放的屁會溜到前面從滑過妳的『妹妹』」、「絕對是衛生棉條，尤其是當妳下面很乾還必須把它塞進去的時候」、「留著大汗試著把運動內衣脫下時，害怕永遠會困在裡面。」