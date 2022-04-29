「快篩試劑補位PCR已成必然」　王婉諭喊話：速審引進唾液快篩

▲時代力量黨團舉行「與病毒共存，我們準備好了嗎？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

本土單日確診人數破萬，時代力量立委邱顯智、王婉諭29日舉行記者會表示，現行應不必強求提升PCR量能，使用快篩試劑來補位PCR是必然的選擇，呼籲政府該積極引入「唾液快篩」取代現行鼻腔快篩，希望衛福部加快審核的腳步，讓快篩的量能跟普及性都能夠更上一層樓。

邱顯智今天上午舉行記者會表示，每日的PCR篩檢陽性率，已經從2月初的0.1％，飆升至4月27日確診的13.81%，陽性率的飆升，代表採檢能量追不上病毒擴散的速度，然而，每日的PCR送驗量，卻在6至7萬件間徘徊，對比先前指揮中心提到每日達到19.4萬件的篩檢量能，距離仍非常遙遠，建議指揮中心應把資源配置在更有效的地方，把醫護的能量保存下來，不必強求PCR的量能提升，作為配套，使用快篩試劑來補位PCR就是必然的選擇。

王婉諭說明，快篩在未來疫情當中扮演非常重要的角色，如果要逐步走向共存，就必須要讓快篩的使用簡易化、普及化，讓民眾自主快篩的意願和量能提升，才能在醫療量能可負擔的情況下，掌握整體疫情的發展。

王婉諭表示，目前鼻腔快篩雖然一般人在家也可做，但因為不適感較為強烈，讓民眾在使用的心理上仍普遍有抗拒，呼籲政府應該要更積極引入「唾液快篩」，雖然其精準度有差異，但因為使用方便，反而能夠普及且成為疫情早期發現的重要工具，且對於幼兒、小孩、青少年使用來說也較為友善，能夠幫助家長們在防疫期間遇到的困境。

此外對於入境居家檢疫仍維持10天的檢疫時間，王婉諭表示，這會慢慢成為整個防疫量能的負擔，在國內篩檢陽性率可能超過10%且確診數突破萬人的情況下，指揮中心應思考10天的居家檢疫是否仍有必要。