排隊買快篩竟抽菸！她勸阻慘被連呼3巴掌　媽媽盃街頭大戰開打

▲▼ 韓國媽媽與戴姓女子在新店某藥局外發生衝突。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、戴上容／新北報導

快篩試劑實名制開賣第一天， 46歲韓國籍洪姓媽媽昨日下午1點多，帶著小孩在新北市新店區診所外排隊買快篩試劑，媽媽上前勸一旁抽菸的45歲戴姓女子不要抽菸。未料，戴女竟對她呼巴掌，雙方展開拉扯，最後戴女跌倒在地哀嚎「我的脊椎」，兩人事後互告傷害，警詢後將2人依傷害罪嫌函送法辦。

據了解，韓國籍帶著小孩也在排隊因怕小孩吸到二手菸，上前問也在排隊、正在抽菸的戴女「可不可以不要抽菸」，沒想到雙方溝通時發生誤會，戴女開始大聲吼叫，對媽媽展開3次呼巴掌攻擊，最後對空踹了一腳，氣勢驚人，兩人一路從騎樓打到外頭人行道上，附近路人都嚇得不知所措。

過程中，戴女大罵三字經，「動手動腳幹什麼」、「妳什麼咖，妳憑什麼對我動手動腳」。雙方展開拉扯與推擠，戴女呼了對方3次巴掌，最後戴女疑因重心不穩，摔倒無法起身不斷在地板哀號「啊，我的腰，我的脊椎」，一旁路人這時也說「就說了不要打架」，而洪女小孩則嚇傻了，在旁不知所措。

新店分局碧潭派出所獲報派員趕抵，到達現場時已無衝突，兩人均受輕傷，事後自行驗傷並互控傷害，警詢後將2人依傷害罪嫌函送法辦。