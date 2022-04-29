烏克蘭急守西南邊境「阻俄打通陸路廊道」　最新戰況一次看

▲俄軍空襲基輔。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

俄軍侵烏已逾2個月，他們持續在烏東推進、猛烈炮擊頓巴斯，據傳還在烏南赫爾松（Kherson）扶植親俄地方政府，宣布本周末開始使用盧布。與此同時，烏克蘭也加強西南邊境軍事防禦，以阻斷俄軍試圖打通「摩爾多瓦分裂地區─克里米亞」陸上廊道的野心。以下整理烏俄衝突最新戰況。

基輔（Kyiv）

俄軍28日向基輔發射數枚巡弋導彈，擊中一棟民宅大樓，造成多人受傷。值得注意的是，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）及保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov）正出訪當地。《華盛頓郵報》指出，本次攻擊突顯出，雖然基輔近幾周逐漸恢復生機，卻仍持續面臨威脅。

▲位於摩爾多瓦、烏克蘭邊境的聶斯特河沿岸立場親俄。（圖／翻攝Google Maps）

聶斯特河沿岸地區（Transnistria）

烏克蘭當局28日證實，他們加強了聶斯特河沿岸的邊境軍事防禦。本周稍早，當地發生不明爆炸，烏俄互相指責為幕後黑手，美方也仍在調查原因。分析人士認為，這可能是克里姆林宮盟友發動假旗行動（false flag operation），也就是栽贓攻擊的前兆。

蘇聯1991年解體後，東歐內陸國家摩爾多瓦（Moldova）宣布獨立，但聶斯特河沿岸立場親俄，與政府展開鬥爭。

一名俄軍指揮官上周表示，莫斯科希望控制烏克蘭東部及南部，一部分原因是為了打通連接聶河沿岸及克里米亞的陸上廊道。

頓巴斯（Donbas）

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，俄軍在盧甘斯克、頓內茨克等頓巴斯地區持續炮擊，並且取得些微進展。盧干斯克州州長28日表示，俄軍發動的一系列攻擊摧毀房屋、燒毀社區，造成4人死亡，也讓7000人無電可用。

▲赫爾松居民抗議俄軍舉辦偽獨立公投。（圖／路透）

赫爾松（Kherson）

烏南城市赫爾松已遭佔領，根據俄羅斯官媒報導，俄國在當地扶植了親俄地方政府，並將於5月1日開始使用俄國盧布作為貨幣。此前，基輔多次警告，俄軍可能在赫爾松舉行一場假公投，合法化最終的併吞行為。

馬力波（Mariupol）

烏南港口城鎮馬力波是俄國控制頓巴斯的關鍵目標，也一直是這場戰爭最激烈、最持久的交戰熱點，但烏軍依然死守亞速鋼鐵廠（Azovstal steel plant），裡面也還有大量平民無法撤離。

一名烏克蘭官員28日向《華盛頓郵報》表示，俄軍動用迄今最猛烈的砲火襲擊鋼鐵廠。另一名官員說，他們已經展開從廠內撤離百姓的計畫。與此同時，五角大廈發現，一些俄軍已經撤離馬力波，為東部的戰鬥做準備。

▲馬力波亞速鋼鐵廠遭空襲。（圖／路透社）

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