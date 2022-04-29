快訊／陳時中脫口「要怪就怪病毒」　侯友宜：面對災難不怪任何事

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市府提供）

記者呂晏慈／新北報導

本土疫情升溫，指揮中心25日突宣佈縮短居家隔離天數為3+4天，遭質疑倉促上路，指揮官陳時中28日在疫情記者會道歉，脫口而出稱「要怪就怪病毒吧」，引發熱議。對此，新北市長侯友宜29日上午受訪時直言，面對災難要有多關懷、包容，絕對不怪任何人、任何事，大家一起同心協力、好好做事來面對。

侯友宜今天上午出席新北市COVID-19關懷中心專線志工教育訓練活動會後受訪說，面對災難，在這時間更要多關懷、包容，「絕對不怪任何人、任何事」，大家一起同心協力、共同好好做事來面對。

此外，指揮中心宣布，考量「快篩實名制」已上路，昨日起調整居家隔離公費快篩試劑發放數量，提供隔離期間初篩、有症狀或自主防疫期間首次外出時使用。對於新北市快篩試劑存量是否足夠，侯友宜說明，新北市的快篩試劑已經下訂140萬劑，如果不夠還會隨時調整拉高，所以新北市現在的快篩試劑量能足夠，也跟中央申請，希望地方買、中央再補助，就可以確保快篩試劑量能，至於所有篩劑的調整，這是中央的政策，新北市政府予以尊重。

侯友宜說，他有針對快篩試劑量能向中央溝通過，因為現在進口的數據已經進來了，而新北市還是要自己努力訂購數據，中央也願意給予補助和支持，「放心，新北市一定自力自強，希望中央多支持」。

對於居隔轉型議題，侯友宜也說，新北市確診量和居隔量是全國最高，在轉型過程中，他還是要呼籲，所謂「居隔轉型」是自我居隔、有限制性的條件，還是會要求大家主動自我管理，這是一定要走的路，應該將醫療量能放在照顧中重症患者，前端輕症、無症狀確診者也要照顧好，「居隔轉型是一定要執行的」，當然他也尊重中央審核的權限，盼由新北市先試行，讓醫療量能保存得更完整。