3+4上路！新北居隔人數直接少2萬　侯友宜：只是一兩天、很快會爬升

記者杜冠霖／新北報導

本土病例突破萬例！中央流行疫情指揮中心28日公布新增例1萬1353例本土個案，其中新北市佔4552人、居家照護累計11,047人、居家隔離列管數24,208人，對此，新北市長侯友宜表示，居隔人數雖然因3+4下降3萬多人，但這只是一兩天，之後馬上就會爬升，未來還是要用新的方式做居隔轉換。

侯友宜指出，到昨天為止，居家隔離最高是47100人，因為3+4，今天降到24208人，但每天還有4552名，再加上疫調匡列人數，一個匡5個，2萬多人又回來。

侯友宜表示，居隔人數雖然因為3+4下降，但這只是一兩天，之後馬上就會爬升、且上去的速度更快，未來還是要用新的方式做居隔轉換，因此居隔轉型勢在必行，目前新北市府把試辦計畫交給中央，靜待中央審核。

侯友宜指出，以往面對居隔都是被動管理，目前這麼大的量要開始思考醫療量能放在哪裡，應該要把醫療量能放在中重症者，讓中重症者得到適當照護，是市府應盡責任，所以新北市所有人要思考，既然要跟病毒共存，就要從被動轉為主動自我居隔，這是保有醫療量能最重要的轉換方式。

侯友宜表示，在七天內不得搭乘大眾運輸、禁止與他人共食、進入餐廳、以居家辦公為優先，須下載社交距離APP、非必要不得外出，「一定有限制性的行為，並非沒有管理，這是一個觀念的轉型。」

▼新北居家隔離人數曲線圖。（圖／新北市政府提供）

