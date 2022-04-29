每天破萬例「直到這時才會下降」！醫示警：永遠不會消失、不會清零

▲醫師表示，往後會有一段時間每天新增破萬例，直到染疫人數達總人口30%以上。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

昨（28）日本土首度破萬例，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學直言，往後每天新增確診病例都會以「萬」為單位，直到染疫人數達總人口30%以上，高峰才會下降，「永遠不會消失、不會清零」。他也說，若看到死亡率大幅上升，預期原因有兩個，呼籲國人不濫用急重症資源，保全醫療量能，才能走過曲折的最後一哩路。

謝宗學醫師昨晚在粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》指出，往後會有一段時間每天新增破萬例，直到染疫人數達到一定的人口比，通常是30%以上，疫情才會從高峰下降，緩步進入谷底的平原期，永遠不會消失與清零，但漸漸地不再受到關注。

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隨著每日確診病例增加，轉中重症、死亡人數也隨之增加。謝宗學認為，觀察的重點不是「絕對數字」，而是相對總染疫人數的「比率」。目前中重症比率約為萬分之30、死亡率約為萬分之1.3，這也是台灣閃過致死率較高的武漢原始株、Alpha 、Delta變異株，面對重症率和致死率較低的Omicron變異株得到的防疫成果。

▲目前除了減災外，也要將心態從清零轉為共存。（示意圖／記者湯興漢攝）

「現在最重要的防疫工作除了減災外，更重要的是心理上的調適。兩年多清零的心態要逐漸轉換成共存的心態，絕對需要一段時間適應。」謝宗學表示，現階段首長最重要的工作是安定人心、整備醫療資源，做好輕重症分流等真正可幫助市民的工作，而非一直放話、再道歉以搏網路聲量。

謝宗學進一步指出，現在最該注意的是，因染疫人數暴增，是否造成各項流程延宕、醫療量能緊繃，確診者轉中重症時有沒有得到即時的醫療照顧？「身在急重症醫療第一線感受格外深刻。」他認為，中部地區雖然疫情不若北部嚴峻，但染疫數直線上升的壓力，逐漸轉換為一波波海嘯衝擊急診及專責病房，考驗前線醫療人員的極限。

謝宗學也預期，若確診死亡率大幅上升，可能原因有兩個，「一是沒有接種疫苗的長者族群染疫人數增加，二是醫療量能超過負荷崩潰。」其他國家在過去兩年間經歷程度不一的醫療崩壞和醫療排擠效應，希望台灣不要經歷類似痛苦的過程，努力讓疫情規模曲線平緩，不濫用急重症資源，保全醫療量能，一起走過曲折的最後一哩路。