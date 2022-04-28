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萬一居家照護吃什麼？營養師：掌握飲食3關鍵

▲▼咳嗽。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲輕症居家照護，營養師建議遵循「飲食3關鍵」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

本土疫情升溫，今（28日）確診人數首度超過一萬例，讓許多民眾相當擔憂，營養師高敏敏在臉書發文表示，不論是正在修復中的確診者、或擔心後遺症的解隔復原者，營養照護很重要，建議遵循「飲食3關鍵」，能夠加速身體復原。

高敏敏營養師表示，畢竟目前我們仍然抓不透狡猾的病毒，會在我們體內留下什麼威脅，但是她提到「營養照護是戰勝病毒及癒後健康關鍵」，並且奉上「確診後飲食3關鍵」，她建議，「高熱量、高蛋白、充足水分攝取」，能有效幫助康復。

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▲萬一居家照護吃什麼？營養師：掌握飲食3關鍵。（圖／翻攝高敏敏臉書）

▲居家照護掌握飲食3關鍵。（圖／翻攝高敏敏臉書）

第一「增加熱量攝取」

有足夠熱量，才能對抗體內耗損，染疫後整個人可能會沒有力氣及心力、病懨懨的，聽確診者分享，連追劇的力氣都沒有，只想一直昏，身體在高壓下，能量代謝需求會大大提升。

1. 每日可+250~500大卡：
以新鮮原型食物為主，增加熱量對抗耗損。
2.少量多餐進食：
就算不餓或食慾減退 也務必確保熱量足夠 減少對本體的耗損！
3.提高能量密度進食：
可透過油脂食物的攝取 提高能量進食 例如：吃酪梨、喝堅果飲、堅果棒等。
4.必要時可補充「營養保健食品」（也就是抗發炎的成分）
維生素B群，能幫助減輕疲憊感。
維生素C，強化呼吸道黏膜修復。

▲萬一居家照護吃什麼？營養師：掌握飲食3關鍵。（圖／翻攝高敏敏臉書）

▲居家照護掌握飲食3關鍵。（圖／翻攝高敏敏臉書）

第二「補充蛋白質營養」

避免肌肉流失耗損使身體更虛弱 增加癒後恢復力，足夠的蛋白質是肺上皮細胞、上呼吸道黏膜細胞修補的關鍵原料，畢竟病毒觸發體內的免疫系統產生發炎因子，破壞力驚人，會引起身體發炎，尤其長輩更要注意！

1.正常成人蛋白質需求約 每公斤體重0.8~1.2g/日：
三根手指頭大小厚度的肉，約提供7g蛋白質。
2. 以原型優質蛋白為主：
吃豆製品、魚、蛋、肉 避免加工肉製品。
3. 可自製奶昔：
利用豆漿、牛奶、優格搭配香蕉、堅果 製作高蛋白高能量奶昔。
4.必要時可食用 高蛋白質飲品：
吃不下或必要時可利用高蛋白飲或配方營養品，補充營養。

▲萬一居家照護吃什麼？營養師：掌握飲食3關鍵。（圖／翻攝高敏敏臉書）

▲居家照護掌握飲食3關鍵。（圖／翻攝高敏敏臉書）

三「確保水份攝取充足」

避免症狀加劇 身體缺水、脫水、電解質失衡（發燒、流汗等都會增加身體水分流失）。
1.小口少量 多次喝水：
增加身體水分吸收利用避免缺水或痰越來越濃稠。
2.可自製水果水：
避免味覺疲勞，可把新鮮水果加進白開水中，替換不同味道的水份 刺激喝水慾望、增加飲水量及維生素攝取，其實維生素C也是會隨著壓力流失的營養素，不妨在家準備維生素 C 發泡錠 加水一起補充！
3.必要時可喝 電解質飲料：
視情況補充發燒、流汗時流失的電解質 避免電解質失衡，部分患者會出現腹瀉問題，易造成水分、電解質流失，若電解質不平衡會伴隨肌肉痛、抽筋、肌無力。
4.每天盡可能 維持體重：
體重是反應身體水分維持、營養狀態很直接的指標，口罩戴好、勤消毒、飲食營養均衡，把自己跟周遭人事物都當成感染源、感染者，時刻提高警覺 ！一起加油渡難關！

最後，高敏敏提醒，「如果真的不小心確診，請謹記以上營養原則，並搭配多活動、多休息 幫助更快恢復健康生活，平時也請大家確實的將口罩戴好、少出門、勤消毒，把自己跟周遭人事物都當成感染源、感染者 時刻提高警覺，與病毒共存，一起加油渡過難關！」

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關鍵字：

確診疫情本土飲食隔離

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