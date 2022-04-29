網酸：打疫苗根本沒用！　前台大醫「親算4數字」反擊了

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網酸：打疫苗根本沒用！林氏璧「親算4數字」反擊了

▲▼新冠肺炎本土疫情持續升溫，台北市衛生局今(24)日於台北車站及捷運松山站等2處中型接種站提供莫德納、高端隨到隨打服務，台北車站大廳民眾大排長龍等候接種。新冠肺炎疫苗,疫苗接種站,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,清零,第三劑。（圖／記者李毓康攝）

▲有網友根據指揮中心公布中重症患者接種疫苗情況，狠酸「打疫苗根本沒用」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

根據指揮中心昨（28）日最新數據，本土累計5萬1663人確診，中症比例0.27%、重症比例0.03%，前台大感染科醫師林氏璧無奈地說，有網友看著此表狠酸，「一堆都有打過2劑3劑疫苗，打疫苗根本沒用！」他親算本土中重症及施打疫苗狀態，PO圖反嗆，「你們這些鍵盤專家到底在分析什麼？」

前台大感染科醫師林氏璧今（29）日在粉專強調，新冠疫苗可有效降低中重症，因不斷聽到有民眾質疑，「（中重症列表）上面一堆都是有打過2劑3劑疫苗，還比沒打疫苗的多！疫苗可防重症是假的！打疫苗根本沒用呀！」他直言，這是見樹不見林，以管窺天、瞎子摸象的謬誤，「台灣才區區這幾十例就想下結論帶風向。」

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林氏璧說，截至28日共有158例中重症（2歲男童除外），其中12歲以上完全沒打疫苗有41人，僅接種1劑有19人、2劑有39人、3劑有59人，打2劑3劑疫苗仍中重症患者雖然人數看起來超越沒接種疫苗者，但要考慮分母。他接著說，施打疫苗人口抓12歲以上，因12歲以下未開放接種，而小兒中重症很少，「因此這會低估了未打疫苗者中重症的發生率。」

網酸「打疫苗根本沒用！」醫親算5數字　反嗆：鍵盤專家在分析什麼。（圖／林氏璧授權提供）

▲▼林氏璧分享Omicron本土中重症個案統計表及發生率變化趨勢。（圖／林氏璧提供）

網酸「打疫苗根本沒用！」醫親算5數字　反嗆：鍵盤專家在分析什麼。（圖／林氏璧授權提供）

林氏璧表示，因考量疫情與接種斜率的明顯轉折，所以分母固定在4/8這天的統計。12歲以上完全沒接種疫苗有150萬人、僅打1劑有115萬人、接種2劑629萬人、打3劑則有1203萬人。如此計算出本土中重症在不同疫苗施打族群的發生率（每百萬人），分別為「從沒打過疫苗者27.2人、打過1劑16.5人、打過2劑6.2人、打過3劑4.9人」。

林氏璧直言，從沒有人說過打疫苗100%不會重症和死亡，但可降低一定比例。不解地說，「國外累積的數據早已大量證明疫苗可以有效的防重症還有後續的死亡。你們這些鍵盤專家到底在分析什麼，疫苗在國外都有用，到台灣人身上就不能防重症和死亡了，這你真的相信嗎？」

▲▼醫院加護病房 ICU 護理師 防護衣 彰化員生醫院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林氏璧不斷強調，接種疫苗可降低染重症及死亡風險。（示意圖／記者屠惠剛攝）

對於有不少網友到中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉的PO文底下留言爭論，林氏璧要大家別吵了，疫苗的有效性不能直接這樣看，因為有接種及沒接種者彼此間條件也有所不同，都應該去校正，如得病的風險、主動做檢測的機率、採取的防疫做為，以及接種疫苗的時間都會有影響。

林氏璧認為，疫苗的有效性計算有更嚴謹的方式，要等案例數更多時也才能精確計算。

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關鍵字：

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