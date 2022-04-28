蔡其昌參選台中市長　傳劉世芳、管碧玲接國會副議長呼聲高

▲劉世芳、管碧玲。（圖／記者湯興漢攝、ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨中執會昨徵召立法院副院長蔡其昌為台中市長參選人，但綠營憂帶職參選將成在野黨攻擊點。有報導指，民進黨高層經評估，該職缺會優先考量資深女立委為人選，且呼聲最高的是與蔡同屬新系的立委劉世芳，以及連任五屆立委任期的現任英系立委管碧玲。

民進黨選對會24日提名蔡其昌為台中市長參選人，27日再經中執會確定徵召。面對是否帶職參選問題，蔡其昌26日受訪表示，參選南投縣長的國民黨立委許淑華、要參選桃園市長的民眾黨立委賴香伶都沒有要辭立委，自己會傾聽選民的聲音及幹部的意見，「最後我會做統整再來宣布」。

過去立委帶職參選所在多有，只是蔡其昌還具國會副議長身分，不得不處理。《風傳媒》報導，民進黨高層除和有意爭取副議長職缺的立委相關溝通後，也做了改選人選評估，認為未來會優先考量資深女立委。

報導指出人選方面屬管碧玲與劉世芳呼聲最高；管碧玲加上不分區任期，已5度年任立委，且也曾是黨中常委、立院黨團黨鞭，傳出總統蔡英文連任後，管碧玲是非新系陣營中，能接替蔡其昌的熱人人選。

至於劉世芳方面，報導則指她是新系內評估最適人選；劉同樣有黨中常委、立院黨團黨鞭的歷練，也曾是總統府、行政院、國安會的副秘書長、高雄市副市長等，但其立委任期比管碧玲短。