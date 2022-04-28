陳時中：3+4自主防疫期間「沒出門不用篩」　7天將僅給2~3劑快篩

記者嚴云岑／台北報導

居隔縮短「3+4」上路第三天，指揮中心重申快篩使用規定，後4天自主防疫期間非必要不出門，未出門就不用天天篩。指揮中心也提供3+4居家隔離成人與大學以上學生3劑公費快篩試劑，國小至高中學生則提供2劑，但指揮官陳時中仍強調，「有需要再快篩」，沒出門就不用天天篩。

本土疫情持續升溫，指揮中心自4月26日起縮短居家隔離天數為3+4天，同時回溯目前已居隔超過三天者，自4月27日起解除隔離。

為利實務執行，指揮中心也調整防疫措施，包括不再提供紙本居隔單，改開例「電子居隔書」，另要求在3天居家隔離期間進行1次快篩檢測，4天自主防疫期間進行最多4次快篩檢測，陰性方可戴口罩外出採買生活必需品，但禁止於餐廳內用餐、聚會、聚餐、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

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另外，4月26日前已開立電子居隔書者，將由系統自動更新隔離迄日及取消隔離日後重新發送。已隔離逾3天者，一律以4月26日作為隔離迄日；隔離未達3天者，則隔離迄日由系統自動計算為接觸日次日起算3天。

快篩試劑由隔離所在地地方政府發放（總計5支），至回溯之居家隔離對象，4月26日已隔離滿7天者，於解除隔離當日以原先發送之快篩試劑檢測陰性後，可恢復正常生活；其餘居家隔離者，請於解除隔離之自主防疫第1天以原先發送之快篩試劑檢測陰性後，主動洽詢「隔離通知書填發單位」領取後續自主防疫期間所需之快篩試劑，或由「隔離通知書填發單位」協助轉介「現居地」地方政府衛生局所領取。

另外，今日快篩實名制上路，每人限購5份，陳時中強調，該政策並非要每位民眾每天、每週篩，只是讓民眾有備無患，在出現症狀或有收到接觸通知時，才能夠及時篩檢。