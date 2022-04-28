河北遷安下令「居民上繳家鑰匙」鐵絲鎖門隔離！土匪防疫引爆民怨

▲河北遷安有社區鐵絲鎖門硬隔離。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

網曝河北唐山遷安市部分社區近日加碼防疫，竟用鐵絲鎖門對居民實行硬隔離。社區強制要求，每家要上交家裡鑰匙，若拒絕就會被強制用鐵絲鎖門，對指紋密碼鎖住戶打孔插棍，不配合的居民警方將處理。事件在網上引起輿論反彈，網友一面倒怒批，「歷史會記住這種滑稽故事。」

據《沸點視頻》報導，網上曝出，遷安採用鐵絲鎖住居民家門的方式，進行「硬隔離」，網上流傳的社區「緊急封鎖入戶門」通知顯示，應上級要求，需居民積極配合交出一把家門鑰匙，插在入戶門門外反鎖，不配合要求的，一律封鎖。

網友紛紛暴怒表示，「如果屋內發生火災怎麼辦？團滅了！」、「喪良心！壞到骨子裡了！」、「歷史的恥辱柱上總會刻上你們的名字的」、「真的是比疫情更可怕的是防疫」、「土匪穿上了衣服」。

遷安融媒微信公眾號27日發布遷安市疫情防控工作總指揮部辦公室的最新通報稱，在疫情防控過程中，個別社區存在工作方法簡單偏激。

防疫指揮部還說，正針對這一問題核查、整改，擬以「小門神」報警器等技術手段替代硬隔離措施，目前工作正在進行，將「牢牢堅持人民至上、生命至上、科學防控，紮紮實實推進疫情防控工作」。

據河北衛健委28日通報，河北省新增本土確診病例2例，為保定市報告；新增本土無症狀感染者9例，其中保定市4例、唐山市3例、廊坊市和秦皇島市各1例。遷安市是河北省的直轄縣級市，由唐山市代管，位於唐山東北部。