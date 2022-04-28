快訊／7點排隊買快篩卻當機　民眾傻眼...藥局緊急改發號碼牌

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

「快篩實名制」今（28日）天正式上路，民眾只要拿著健保卡就能到藥局買一組5入500元的快篩試劑。位於岡山的鴻興大藥局原本預定上午9點開賣快篩試劑，但早上7點左右就有人來排隊，藥局提早8點就開賣。沒想到開賣半小時左右，健保卡系統就當機，讓現場排隊民眾傻眼，抱怨「怎麼又當機了」。

▲▼「快篩實名制」上路直擊！民眾一早就排隊搶買。（圖／記者陳宏瑞攝）

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鴻興大藥局今天提早8點開賣快篩試劑，由於每家藥局僅限量78份，排第一的張姓婦人說，女兒在銀行上班，規定每天都要快篩，她只好來幫忙排隊買。另一位薛姓男子也早早來排隊表示，疫情這麼嚴重，買起來有備無患。

藥局藥師說，每天只有78份可賣，預計一個小時就可以賣完，今天原本預定9點開賣，但7點就有人來排隊，所以提前到8點就賣了。沒想到才開賣半小時左右，健保卡系統就當機，現場僅賣出30多劑，讓後面排隊民眾傻眼「怎麼這樣就當機」、「人太多了啦」。

▲「快篩實名制」上路直擊！藥局提早開賣竟遇系統當機。（圖／記者陳宏瑞攝）

由於等了一陣子後，當機問題仍無法解決，藥局隨後馬上拿出號碼牌，讓排隊民眾不用枯等，只要拿到號碼牌的，若中午前系統恢復都可以回來領。附近另一家藥局則是貼出下午2點開賣的公告，希望稍微分流。

▲附近另一家藥局則是貼出下午2點開賣的公告，希望稍微分流。（圖／記者陳宏瑞攝）