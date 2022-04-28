名嘴2觀點戳破「勾惡脫面具」真正目的：怕被看破手腳

記者葉國吏／綜合報導

YouTube頻道「勾起你心中的惡」因槓上直播主連千毅，導致他的真實真份被起底，27日勾惡本人更在影片前承認就是「陳昱瑋」，強調「陳昱瑋」跟勾惡做的事情是兩件事情。但政治評論員溫朗東不這樣認為，他在臉書發了一篇長文，戳破這部影片的真相。

▲勾惡新影片脫下面具道歉。（圖／翻攝YouTube／勾起你心中的惡，下同）

勾惡在27日的影片中承認自己就是陳昱瑋，但陳昱瑋就是陳昱瑋，勾惡就是勾惡，兩邊的問題會各自解決、「希望大眾不要混為一談」，他認為勾惡代表的是一個象徵、信念，「陳昱瑋這個人渣垃圾敗類，沒有資格代表勾惡」。

不過溫朗東在臉書發文直言，勾惡這角色是陳昱瑋所創立的新媒體公司創造出來的角色，原本是在談電影小丑跟麥可傑克森，後來沒題材轉向做揭弊後發現有流量、更有利可圖。

▲勾惡透露身份。

溫朗東認為，勾惡的角色影響不少年輕人，特別是對政治原本不了解，但對自己生活有不滿、渴求改變的人。不過溫朗東話鋒一轉沒說的是，陳昱瑋的公司有在接政府標案。

溫朗東點出勾惡最新影片關鍵「他反覆強調『陳昱瑋從來沒有拿勾惡去宣傳自己的生意』這個概念，我來給大家講得更白話一點：陳昱瑋的齊天國際公司確實接了新北市政府700萬的標案，但是這個標案跟勾惡無關，是陳昱瑋的事業，而不是陳昱瑋創作出來的角色『勾惡』的事業。」

溫朗東直言「勾惡長期以來，不斷地用含糊的陰謀論唬人，偷渡政治立場，對辛勞的防疫團隊百般攻擊。這些攻擊，對於只從YouTube上的青年人來說，會有嚴重的誤導效用。」勾惡最新影片是為了擔心被看破手腳「這就是個正藍軍的頻道」，那影響力會大打折扣。「將會跟2019的高雄人一樣，發現自己被喊著『經濟100分，政治0分』的韓國瑜耍了。」