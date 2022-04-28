勾惡脫面具道歉！首揭真實身份「陳昱瑋」　週日赴約連千毅

記者崔子柔／綜合報導

YouTuber「勾起你心中的惡」以製作爆料、時事陰謀論影片走紅，近日因和直播主連千毅槓上，他的真實身份被底起，昨（27）日則更新影片坦承他就是「陳昱瑋」，但強調「陳昱瑋」和勾惡是2個身份，希望大眾不要混為一談，並對於做不好的部分鞠躬道歉。

勾惡在影片中將面具摘下，並表示「陳昱瑋是陳昱瑋，勾惡是勾惡，陳昱瑋不能代表勾惡」，對於自己做不好的部分會好好反省，並下架涉及人身攻擊的影片。

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▲勾惡回應近日與連千毅爭議。（圖／翻攝自勾惡IG、連千毅FB）



連千毅到新北地檢署控告「勾惡」妨害名譽，並起底他的真實身份，讓網友猜測勾惡是網路歌手「KoG aka 歐弟」，勾惡則在影片中回應，「過去其實沒有什麼好討論的」，並稱一般人都覺得他只是個愛跳舞、拍過廣告的小朋友，未正面給出答案，著重在強調「勾惡」和「陳昱瑋」是不同角色，希望大眾不要將兩者混為一談，又說「陳昱瑋可以是個人渣敗類，可以是一個為了錢出賣靈魂的廢物，但勾惡不行！」

▲勾惡將面具摘下。（圖／翻攝YouTube／勾起你心中的惡）



勾惡認為，這次事件出現2個嚴重的問題，第一是他被出賣了，有人介入這次的事件玩雙面手法，想要從兩邊得到好處，第二則是有人亂傳假消息，說勾惡背後是某傳媒公司的前任董事長，才讓事情變得非常複雜。

勾惡澄清，他的影片從來沒有造假，過去也沒有任何違法紀錄，目前已經委託律師處理，日後將針對不實指控及謠言追訴法律責任，若頻道有涉及人身攻擊的影片，也會將其下架。最後他承諾，一定會準時赴約見面連千毅，細項會再擇日公告。

▼勾惡幫主身份被網友起底是網路歌手歐弟，但勾惡未對此正面回應。（圖／翻攝自Dcard）

