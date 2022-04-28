來路不明瘦身茶下肚　恐病痛纏身

【企劃特輯】

你曾經買過市售的減重茶、消脂茶、瘦身茶？購買時，是否有看清楚成分標示，並選擇經過醫師認證並通過檢驗的產品？小心！若是購買非經醫師研發、認證，或經由政府檢驗核可的產品，不但可能沒效，還會導致病痛纏身。

曾有民眾購買來路不明的草本茶飲，並且大量飲用，結果不但瘦身不成，還導致肺部纖維化，最後經過肺部移植手術之後才恢復正常生活。據悉，全台共有上千人因該種茶飲受害，由此可見，隨意聽信及購買坊間宣稱具有療效的產品，會帶來極大風險。

醫師研發茶飲融合中西方減重成分 適合大多數國人體質

由中山附醫中西整合醫療科林榮志醫師研發，在網路爆紅及掀起熱烈搶購的「七日孅」，是實際經由醫師認證，並通過國家檢驗的產品，銷售半年以來，已經幫助全台灣人瘦下20萬公斤，堪稱是減重茶飲的奇蹟！林榮志醫師融合中西減重成分，研發出適合大多數國人體質的漢方茶飲，並製作成方便飲用的茶包。起初該產品只在醫院內小規模販售，但因口碑太好，網友「敲碗」推出市售版商品，因此造成「七日孅」旋風。

哈孝遠靠七日孅45天剷肉12公斤 鮪魚肚也變平坦

知名球星哈孝遠自籃壇退役後轉戰演藝圈主持美食節目，本就是易胖體質的他，體重直線飆升，甚至還曾遭酸民質疑是否真的曾經是籃球國手。為了恢復健康，哈孝遠向林榮志醫師求助，開始每天飲用七日孅茶飲，結果在短短45天內就成功剷肉12公斤，鮪魚肚也因此消失，效果好到讓網友誤認為跑去抽脂。

每天一杯七日孅 鹽酥雞女神張文綺養成易瘦體質

有「鹽酥雞女神」稱號的張文綺，工作之餘經常回到高雄老家幫忙家中的鹽酥雞生意，她曾透露自己時常一邊顧攤一邊大啖鹽酥雞，讓不少粉絲驚訝她為何還能維持窈窕的身材。張文綺表示，自己的秘密武器就是每天一杯七日孅！現在不管吃再多，她都不怕體內囤積油脂，甚至因此養成了易瘦體質。

7大關鍵成分助減重 3階段排空肥油！

「七日孅」具有7大關鍵減重成分，並採用3階段排油：第1階段以「決明子、望江南」來清除腸壁內的油脂廢物，幫助溶解體內宿便並且排出。第2階段利用來自美國的「超級藤黃果」防止碳水化合物形成膽固醇、脂肪，促進體內脂肪燃燒，達到「高排燃」的效果。第3階段則是利用「洛神花、荷葉、甜菊、仙楂」來加速血液循環、提升基礎代謝力，以及控制血糖、阻擋膽固醇，快速分解脂肪並排出體外，讓身體越變越輕盈。

熱泡、冷泡都好喝 一年四季都能隨時「享瘦」

七日孅不僅可以用傳統的熱泡方式飲用，還可以冷泡，甚至放入冰箱冷藏後作為冰飲，完全不會影響精華成分的釋放，滋味酸酸甜甜，超好入口。一年四季裡任何時候，只需要一杯白開水就能馬上沖泡，讓你走到哪喝到哪，隨時都「享瘦」。

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