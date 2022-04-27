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社交距離APP「藏2個巨雷」　鄉民喊拒用：安裝有10倍券再說

▲▼ 社交距離APP（圖／記者劉維榛攝）

▲實聯制取消，指揮中心呼籲大家快裝社交距離APP！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（27）日本土確診飆8822例，但民眾更關心的是，實聯制即起取消，改以社交距離APP來取代。對此，PTT土豪哥直呼，評估一番後決定不下載，「到時確診的在旁邊，是不是又要隔離？」文章貼出後，網友也直呼，「沒好處，裝一個浪費電的垃圾幹嘛？」

土豪哥「金庸」在PTT表示，看著指揮中心宣布取消實聯制，並鼓勵大家安裝社交距離APP，讓他感到困惑直呼，「到時確診的在旁邊，是不是又要隔離？想了一下，我才不會下載呢，你各位會下載社交距離APP嗎？」

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底下網友看法兩極化，「沒好處，裝一個浪費電的垃圾幹嘛」、「我再考慮」、「要嘛應付用，關藍牙」、「安裝有10倍券拿再說」、「死忠的就去載」。

另一派網友直呼，「我從一開始就下載了」、「裝了啊，相信政府」、「不會啊，現在又不是怕確診，是怕被隔離」。

事實上，台北市聯合醫院醫師姜冠宇日前就提出「社交距離APP」的兩個防疫缺點，包括「要下載、要勸長輩下載」、「要開藍牙、會持續耗電」。因此他認為還不如持續實聯制，「店家把不配合者擋在外，不就好了？」

▲▼（圖／ETtoday新聞雲直播）

▲陳時中表示，越多人來下載，參考價值就越高。（圖／ETtoday新聞雲直播）

而今日疫情記者會上，有媒體也提問，業者要如何檢查社交距離APP？要是沒開藍牙就無法啟動偵測，該如何解？

對此，指揮官陳時中回應，目前社交距離APP還在推動階段，越多人來下載，參考價值就越高，從自己從本身來做起，大家現身聚會時，可透過出示頁面來當「打招呼」的工具，越多人用大家也比較安心。

陳時中也解釋，該APP的功用是兩公尺內有與確診者接觸，且超過兩分鐘就會顯露，並非代表你收到警訊就是密切接觸者，若發現接觸的越久，自己就要做好防疫措施，但不用馬上急著快篩，「效果可能不彰，病毒不會馬上在身上展現出來」，等過一點時間再自主篩即可。

事實上，截至今年4月26日止，已發送47.7億則實聯制簡訊，「台灣社交距離APP」用戶載點如下：

蘋果iOS載點

Android載點

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