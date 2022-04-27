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東森購物網「悠遊付」慶上線　消費享10%回饋更省荷包

東森購物網攜手悠遊卡公司，歡慶「悠遊付」系統上線（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網攜手悠遊卡公司，歡慶「悠遊付」系統上線。（圖／東森購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

電子支付時代，電商平台提供更多元方便的支付選擇，東森購物網攜手悠遊卡公司，歡慶「悠遊付」系統上線，自4/27（三）起至5/27（五）推出10%回饋大方送，最高回饋200元，消費滿15,000元，送價值1,200元的悠遊付現金回饋券。東森購物網同步推出悠遊付專區，提供眾多商品優惠，近期防疫商品熱賣，加上母親節即將到來，都可趁機入手搶購。

悠遊卡公司推出「悠遊付」，目前會員數超過155萬人，是前三大電子支付系統之一，為慶祝東森購物網「悠遊付」系統上線，大方祭出消費10%回饋優惠活動，每筆最高回饋200元，消費2,000元等於直接打9折。

東森購物網攜手悠遊卡公司，歡慶「悠遊付」系統上線（圖／東森購物網提供）

母親節即將到來，東森購物網「悠遊付」10%回饋也精選多項孝親好禮推薦，如果預算在2,000元以內，推薦雅詩蘭黛小棕瓶特潤超導全方位修護露50ml，優惠價1,840元；台酒生技酒粕精粹逆齡活膚120MLx5入組，優惠價1,980元，BIO UP 自然美高純度酒粕胎盤4D拉提霜2入，優惠價1,782元，讓媽咪保持青春美麗。

益生菌、葉黃素、燕窩等保健食品也是送禮熱門選擇，例如華齊堂紅棗金絲燕窩禮盒2盒，優惠價1,588元；大研生醫omega-3德國頂級魚油10盒，優惠價9,299元，為媽媽提升身體免疫力。

面對嚴峻疫情，除做好自身防疫措施，更要重視環境清潔消毒，針對口罩、酒精等防疫物資，東森購物網除了供貨無虞，也設置「防疫專區」精選眾多防疫商品推薦，例如Philips飛利浦桌上型UV-C感應語音殺菌燈，優惠價2,600元；Philips飛利浦 奈米級舒眠抗敏空氣清淨機，優惠價8,788元，使用「悠遊付」付款，還可享10%回饋。
 

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