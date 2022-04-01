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9千個姊妹超好運！　ETtoday 會員抽中 iPhone 13、體驗「一年份」衛生棉


活動小組／綜合報導

「這麼好康的活動，以後請多辦！」ETtoday新聞雲App、星光雲App接力舉辦東森購物「涼感保養衛生棉」體驗活動，吸引超過9千名會員參與，東購+新聞雲提供高達40%的得獎率、送出近五千組衛生棉！其中包含一年份衛生棉組合、以及7支iPhone 13手機！這項活動得獎會員也提供體驗後感想，1,888位體驗過貼身好物「涼感保養衛生棉」後，逾9成為這項「獎品」打了最高的「滿分」評價。

衛生棉好不好用很重要，東森購物與新聞雲這次花大錢，提供會員五千組衛生棉商品免費體驗服務，為了解會員體驗感受，本月針對1,888位得獎會員進行調查，發現使用滿意度調查部分，高達92%表示滿意，這些表達正面評價的會員並列出東森涼感保養衛生棉有以下三優點，

1.涼感特色
東森涼感保養衛生棉的最大特色是加入了舒適的天然薄荷沁涼成分，在台灣悶濕環境中使用也能讓女生帶來不悶熱的感受。

2.乾爽
極度吸收加上透氣材質設計，就算是量多時候仍保持乾爽舒適。

3.材質好觸感佳
優選材質觸感好，拆封後用手指接觸就有感覺，無摺角凸折處造成刮膚感。透氣材質也讓棉棉保持抑菌性。
▲「妹控」神隊友！東森康乃馨涼感保養衛生棉 滿足公主病「妹妹」。（圖／記者胡至欣攝）
體驗會員不備給了滿滿好評，有92%的得獎會員也給相當正面的反饋，表示「願意推薦給親友使用」。如此高評價讓東森購物負責產品開發的同仁相當感動，決定再接再厲，持續推出市面上CP值最棒、使用上最符合台灣女生需求的優質衛生棉。

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