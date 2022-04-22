東森購物網母親節暖身慶開跑　下注「東森幣」抽香奈兒J12鑽錶

▲東森購物網母親節暖身慶已提前開跑。（圖／東森購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

母親節寵愛媽咪，東森購物網祭出多項優惠促銷方案，更推出「小額奪寶」加碼抽獎活動，會員只要4月消費任一筆，即可用99枚東森幣下注抽市價46萬元的香奈兒J12鑽錶，另外還有翡翠手鐲、黃金手鐲等好禮，共計1000個獎項，總值近百萬元，邀請會員一起來玩遊戲抽好禮。

東森購物網母親節暖身慶已提前開跑，即日起到4/29（五）每日00:00搶限量折價券，現領現折；全站消費滿5000元享5%樂透金回饋，另有挑戰任務拿獎金活動，最高可得5000枚東森幣。4/29（五）～5/13（五）活動期間再祭出東森幣擴大回饋，消費滿888元共3次，送300折價券；APP下單單筆滿1500元送樂透金100元，每日限量100名。

▲「東森幣抽獎」活動推出以來，獲得會員廣大迴響，母親節再推出寵愛媽咪活動。

母親節即將到來，東森購物網發現，近一個月站上「美容」、「餐券」、「保健食品」等關鍵字搜尋量增加，又以保健食品最受消費者喜愛。根據2021年東森購物母親節熱銷商品，推薦包含萬歲牌堅果補給隨行包東森聯名款、夏慕尼鐵板燒餐券、五星主廚秘滷豬腳增福添壽組、大研生醫omega-3德國頂級魚油及台塑生醫醫之方B群EX-PLUS加強錠。

國內疫情再度升溫，消費者網購比例顯著提升，東森購物網近期口罩銷量較3月同期成長67%，酒精、抗菌用品成長230%，東森購物網及熊媽媽買菜網也同步開闢「防疫專區」，口罩、酒精、溫度計目前供貨無虞，熊媽媽買菜網特別挑選快速出貨的熟食、鍋物，陪媽媽在家也可享受美味的母親節大餐。

▲東森購物網、熊媽媽買菜網同步設立「防疫專區」，提供消費者一站購足所需防疫用品。

此外，東森購物網精選居家防疫好物，即日起，家電全館滿額登記送萬元抗菌機，購買清淨機、風扇滿額最高送大同電鍋；為方便民眾防疫屯糧，買冷凍櫃滿額回饋3%樂透金，購買電視、冰箱、洗衣機全系列滿額最高回饋10%樂透金，協助打造安心舒適的防疫生活。

