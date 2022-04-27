蔣萬安要選北市被唱衰　他提3點：當初弄丁守中的手法又來了

▲立委蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

有意挑戰台北市長大位的國民黨立委蔣萬安近日傳出士林北投、中正萬華兩區民調告急，北市議員參選人詹為元說，這兩個月看蔣萬安的新聞，突然覺得很熟悉，當初2018唱衰丁守中的操作手法又再現了。

詹為元說，蔣萬安實力無庸置疑，請大家不要被有心人士操作，如果蔣萬安真的不強，已經被唱衰兩個月了，但去看一下各家媒體做的民調，蔣萬安是不是還是第一名，而且民調裡都有副市長黃珊珊。換句話說，即便是「三腳督」讓黃珊珊來分票，但是蔣萬安還是有辦法拿到第一名，你有見過被分票還能拿到第一的嗎？當年趙少康跟黃大洲都辦不到的事情，蔣萬安辦到了，這叫不強？

詹為元提到，士林北投、中正萬華兩區民過去十幾年來都是綠大於藍，所以藍軍在這兩區本來就是艱困選區，現在蔣萬安都還沒宣布參選，這兩區民調告急並不意外，重點是要看落後多少，如果是誤差範圍內的百分點，那基本上是意料中的事情，未來正式參選之後，加緊馬力加上小雞們團結一心，要扭轉劣勢指日可待；又內湖南港雖然過去藍大於綠，但那邊是黃珊珊的本命區，所以分裂之下的確會讓民進黨取得漁翁之利，為了避免親痛仇快的問題，藍軍朋友們還是要堅定支持蔣萬安。

另外，詹為元也呼籲，不要再操弄議長吳碧珠的議題。吳碧珠2018年急流勇退放棄連任不問政事，這是她的承諾與原則。當年丁守中與吳碧珠是何等關係，他們也曾尋求吳碧珠的幫忙，但是議長答應了她的家人不問政治，這是她對家人的承諾，也是她對外的原則。所以今天吳碧珠不出山，並不是因為蔣萬安怎麼了，而是議長這幾年一貫以來都是如此，請大家尊重她的選擇。所以不要再說議長不幫忙好像蔣萬安不夠誠懇之類的，這完全是含沙射影的汙衊。

詹為元也說，每次到了大選，總是會有那種「不具名」、「藍營核心」、「黨中央高層」、「熟悉地方人士」出來放話表示憂心，甚至直接唱衰。拜託，到底有沒有這些人我還真不知道，另外就是如果真的憂心又確有其人，麻煩具名好不好？為自己講的話負責，2018年我這樣的手法搞得身受其害，這一次對蔣萬安如法炮製，希望藍軍的朋友們不要被動搖了，事實勝於雄辯，堅定心中的信念，堅持到最後。