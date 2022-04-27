大馬防疫限制鬆綁！戶外不用再戴口罩　打滿3劑「入境免做PCR」

▲衛生部長凱里宣布，馬來西亞將自5月起放寬防疫規定，取消大部分防疫限制與社交距離。（圖／翻攝自Facebook／Khairy Jamaluddin）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞將自5月1日起進一步放寬防疫限制，未來將不再強制民眾在戶外戴口罩，同時已接種新冠疫苗的旅客，也無需在入境大馬前進行快篩或PCR檢測。

據馬新社報導，衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）27日宣布，馬來西亞將自5月1日起，放寬此前發布的社交距離標準，未來不再強制民眾在戶外戴口罩。凱里表示，衛生部考慮到戶外的通風良好，感染風險低，因此才做出相關決定，不過衛生部依舊鼓勵人們在人潮擁擠的場所，持續戴口罩與保持社交距離。

凱里也強調，儘管衛生部已進一步放寬防疫限制，但民眾除非是在進食、喝飲料、說話、演出或是進行劇烈運動，否則所有人在商場、公共交通工具等室內場所，仍需遵守戴口罩的規定，從而降低感染。

另外，當地媒體也報導，政府決定將自5月開始，廢除已完成接種新冠疫苗的旅客，或是新冠康復者在入境馬來西亞前，必須完成新冠快篩或PCR檢測的規定，不過旅客在入境前還是需要填寫當地的疫情管控APP「MySejahtera Traveller」。

凱里指出，至於那些還未完成疫苗接種者，則必須在出發前2天進行快篩或PCR檢測，並在抵馬後的24小時內，接受專業的抗原快速檢測（RTK），「他們也必須接受為期5天的隔離，並在第4天或第5天接受PCR或專業的RTK檢測」。