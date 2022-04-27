桃園華通電腦確診破千？鄭文燦否認：1廠有個案另2廠風險較小

▲桃園市長鄭文燦今受訪時表示，華通公司採檢後確診人數目前沒有破千，市府會協助職場後續採檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市最近新增確診人數屢創新高，其中華通公司3場共採檢3370人，外界憂心確診人數恐破千？對此，市長鄭文燦27日受訪時表示，華通公司目前確診人數沒有破千，他的一個廠有確診個案，另兩個廠風險比較小，所以總數字會在一定的範圍內，華通的情況，有些是有症狀的，市府會協助職場後續採檢。

鄭文燦今天在市政會議後接受媒體聯訪，媒體詢問華通公司部分大概有3千多人，若依照神準方式去計算，他的確診人數會不會破千？

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鄭文燦指出，「目前沒有，華通調度了一些試劑作快篩，他的一個廠有確診個案，另兩個廠風險比較小，所以總數字會在一定的範圍內。不過上次情況，像和碩聯合有將近6百多位確診，但全部都是無症狀的，因為沒有症狀，所以員工與企業都不知道。華通的情況，有些是有症狀的，我們會協助職場後續的採檢。」

鄭文燦認為，企業有防疫指引跟應變計畫，必須要做好包括分艙分流、多次採檢計畫以及廠區清消計畫，包括人員的實名制都要掌握。有時候企業可能會用臨時工、契約工，或者各廠之間有調度，包括交通車等等，企業都要建立起實名制的人員管理。

鄭文燦說，目前戶外的大型活動都要作防疫措施，人流也在減少，他所看到的資訊是聚餐型、宴客型的活動，這段時間都在大量減少當中，相信是疫情升溫引發的，連假期間應該也是這個趨勢。我們還是要做好個人防疫，口罩戴好戴滿、疫苗打好打滿，不必要參加的、人流較複雜的聚會，沒參加沒關係。

此外，市府請企業廠商不要包車去PCR，這個部分怎麼落實？

鄭文燦強調，現在PCR的能量已經滿載，各醫院也塞車，一天採檢已經超過1萬2千人以上。要讓PCR用在高風險的採檢，快篩用低風險採檢，這是必要的分流。快篩很快地會鋪貨到各個通路，取得快篩也沒有問題。企業要建立起定期採檢的計畫，要常態化，這段時間是快篩也吃緊、PCR也吃緊，雙重壓力，要把PCR用在高風險的採檢上。另外，現在快篩是居家隔離以及輕症在家都會用到快篩，防疫關懷包裡面都會有準備。

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