換掉食譜和家電也能響應世界地球日？超有創意網紅「邊角料」食譜、省電祕技學起來！

▲換掉冷氣、挑對食物吃，都可能成為地球永續的關鍵。（圖／Freepik）

生活中心／綜合報導

近年吃蔬食、騎共享機車的人越來越多，對許多人而言，這是生活中小作為，然而這些小事的累積，卻可能成為地球永續的關鍵！今天是世界地球日，國泰人壽和「志祺七七」等7位社群意見領袖，攜手在地球日前夕，從食、衣、住、行四個生活面向著手，分享你沒想過的「邊角料」食譜、二手衣再利用、冷氣省電原理探索、共享交通方式，告訴大家，用個人的創意生活，也能發揮愛地球的影響力。

食環保：果皮變清爽小菜、開心吃喝一天還能減碳五公斤

根據聯合國2021年統計，全球一年浪費近10億噸食物，也因此增加了10%的排碳量，顯示剩食問題造成環境永續的負擔不容小覷！

長期力推蔬食的社群意見領袖「找蔬食Traveggo」，響應世界地球日，透過影片紀錄他們「減碳」的一天：每天早上，兩人會在出門前將家裡的剩菜蔬果打成蔬果昔，減少食材浪費也增加纖維攝取；午餐選擇小農友善蔬食餐廳，吃在地當令食材、無肉餐點，減少剩食和二氧化碳排放；晚上選擇到人聲鼎沸的夜市，以自備餐盒購買晚餐，減少免洗餐具和塑膠製品。一整天下來換算可以減少五公斤的碳排放，大約等於一棵樹一年可吸收的量。

減少剩食和碳排放還有小撇步，許多人在料理蔬菜時都認為蔬果皮不能吃、要丟掉，但蔬果皮其實也能做成美味食物！網紅「野菜鹿鹿」最擅長用這種一般人想不到的「邊角料」食譜，例如將蘿蔔皮、馬鈴薯皮變成口感清脆的涼拌小菜，或讓原本食之無味的豆渣，做成美味的咖哩海苔香鬆，都是能減少食材浪費的妙方。

▲家中冰箱裡的剩菜蔬果可以做成蔬果昔，減少食物的浪費。（示意圖）

衣環保：愛上二手衣 減少快時尚對環境的負擔

長期注重環保的YouTuber「金魚腦」發文指出，自己很早就愛上二手衣，而且捨棄一定要擁有「全新的衣服」這個概念，更說自己去過舊衣回收廠，發現大家丟棄的衣服堆積如山，根本消化不了，而每件衣物製作的時候會用到棉、羊毛等許多材料，丟掉大量的衣物等於浪費許多資源。為了響應世界地球日和二手衣再利用的觀念，她特別到二手市集販售二手衣物，讓想要更新自己衣櫃的朋友來挖寶，她說：「因為你不要的衣服，很可能就是別人的寶物！」

▲製作衣服常用到棉、羊毛等材料，丟掉等於浪費了許多資源。（圖／Freepik）

住環保：隔熱窗簾降室溫 換節能冷氣能省電40%

你知道一整天不關冷氣，可能比整天開開關關還省電嗎？擁有化工博士學位、用科學追求生活效率與品質的YouTuber「阿淇博士」，透過影片告訴大家，選擇節能冷氣，確實可能比較省電，甚至有研究指出能減少40%的電力。除了介紹省電的原理，阿淇博士也透露其他省電絕招，例如在窗戶上加裝隔熱窗簾或遮光貼紙，可以減少陽光照入室內的範圍，室內溫度也就不容易提高。這些簡單的好方法，都能讓大家節電的同時，也能減少碳排放。

▲許多舊型的冷氣因為沒有節能功能，因此比擁有節能標章的冷氣更耗電。（示意圖）

行環保：共享交通工具 減碳做環保

電動汽車不是人人開過，但電動機車你可能騎過。相比騎乘一般燃油機車，電動車不但不會排放廢氣，也產生較低的碳排放量。近年響應綠生活，臺灣民眾也逐漸擁有「共享運具」的概念，為了呼應世界地球日，社群意見領袖「台客劇場」發文分享指出，他雖然擁有汽車，但時常選擇騎Youbike、滑滑板或共享機車通勤，他也驚訝國內的企業已經開始響應共享運具的理念，例如國泰人壽提供員工「綠色交通」方案，供應共享機車專屬優惠碼，到2021年底已經有超過千名員工響應，累積總里程數達1萬5千公里，換算環島6圈，同時減碳4,600公斤，相當於種植將近400棵樹！

▲電動機車不會排放廢氣，產生的碳排放量比一般燃油機車低。（示意圖）

不只食衣住行 企業也正藉由「轉型」支持環境永續

「責任投資原則（PRI）」和「ESG」除了是金融圈正夯的關鍵詞外，其實也與氣候變遷議題息息相關。YouTuber「志祺七七」即在近期透過簡單明瞭的圖文懶人包幫大家「科普」。由聯合國制定的責任投資原則（PRI）是要求銀行、保險、證券公司等機構投資人，需要將ESG，也就是環境（environmental）、社會（social）與治理（governance）納入投資的決策流程中。因此， 遵循PRI的投資機構面對一間ESG表現不佳的公司，即使財務表現好也可能會降低其投資金額甚至不予投資。

國泰人壽自2015年起即自行遵循PRI，發揮金融保險業的投資職能，支持低碳、綠能產業，並將煤炭發電業、煤礦業、伐木業、棕梠油業等對環境、社會造成破壞的產業列入不可投資名單，更積極參與國內外氣候議合行動，帶動台灣產業的綠色轉型。此外，在營運上更是推動「零碳轉型」，除了藉由行動保險等無紙化服務而獲得保險業首張「減碳標籤」外，更啟動職場轉型計畫，藉分流居家上班、打造共享座位等方式進行節電進而減碳，與國泰集團逐步往「2050年前實現淨零碳排放(Net Zero)」的目標邁進。

國泰人壽不只是在集團內推行永續行動，也期待和社會大眾一起攜手參與！在4月22日「世界地球日」前夕，國泰人壽邀集多名社群意見領袖一齊響應，藉由生活中「食衣住行」的小事來實踐永續理念，相信每個世界公民從生活中的小事做起，都是對環境都是很重要的一步。國泰人壽的FB粉絲專頁也將會在「世界地球日」這天舉辦留言抽獎活動，邀請大家留下自己愛地球的方式：https://bit.ly/3L1UaJD

了解更多國壽人壽永續行動：

企業永續網站 >> https://bit.ly/37CouMx

企業永續IG「房租待繳中|住在地球的小小租客」>> https://bit.ly/3L2ND1D