屏東確診+63！6條家庭傳播鏈狂燒　重點足跡：繁華市場、和生市場

▲市場清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(27)日新增63例本土確診個案及1例境外個案，依中央流行疫情指揮中心指引不再公佈確診者的一般足跡，但對於重點疫調後，可能聚集人潮的公共場所仍依規定公佈，26日公佈的地點為屏東市和生市場、繁華市場，已全面進行清消作業。

由於全台確診人數攀升，屏東縣自4月28日起禁止住宿型長照機構探視，請家屬改以電話或視訊替代。另中央流行疫情指揮中心27日宣佈取消實聯制，縣府也再次籲請民眾下載「臺灣社交距離App」，並開啟藍芽功能，可以保護您與家人了解有無接觸確診者，減少疫情擴散機會。

此外，因應3+4縮短居隔天數政策，自27日起已經居隔3天者可以解除隔離，縣府統計截至4月26日居家隔離1916人，27日符合解隔有1315人，餘601人仍在居隔中。縣府送給每位居隔者的關懷包裡將贈送5支快篩試劑。目前縣府訂購13萬劑，已進貨3萬劑，中央近期也將撥12000劑給屏東預先儲備，後續會繼續配送。

居家照護累計申請有133人符合資格，5歲以下累計計32例，無重症，4例解除隔離。

縣府指出，63例本土確診個案中有12例是居隔期間陰轉陽，6個家庭群聚案17例，其他確診相關案10例，24例追溯感染源中。

確診者分布區域：屏東市18案，東港鎮16案，里港鄉5案，獅子鄉5案，萬丹鄉3案，車城鄉3案，長治鄉2案，麟洛鄉2案，內埔鄉2案，林邊鄉2案，及九如鄉、恆春鎮、萬巒鄉、新園鄉、琉球鄉各1案。境外個案：屏東市1案

全校暫停實體課程校數有1校：屏北高中。部分班級暫停實體課程校數：19校26班，恆春工商、屏東高工、東港高中國中部、恆春國中、港東國小、東興國小、新庄國小、後庄國小、鶴聲國中、九如國中、車城國中、車城國小、東光國小、東港國小、東隆國小、海濱國小、恆春國小、仁愛國小、崇蘭國小。居家隔離人數789人。