突下暴雨來不及上岸！測量人員溺斃...廠商沒做這件事賠7位數

▲水利署5名委外廠商到汐止區樟樹二路原住民運動公園，測量基隆河河川深度，1名鍾姓工程人員不慎掉入水裡溺斃。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

經濟部水利署委託厚生工程公司，前往新北市汐止區國道1號橋下基隆河進行測量。豈料，團隊未穿著救生衣或配戴救生圈，突遇上暴雨，導致鍾姓測量人員來不及上岸沉入水中，經送醫仍宣告不治。工程公司王姓負責人、葉姓組長因賠償鍾男家屬230萬，士林地檢署偵結，依違反職業衛生安全法、過失致死予2人緩起訴處分。

緩起訴指出，去年9月4日厚生公司從桃園出發到汐止，於原住民運動公園旁進行「淡水河流域及河口海域基樁埋設大斷面水文站測量」，到場後葉姓測量組長發現沒有帶救生衣、救生圈，但團隊5人仍下水測量。

▼鍾姓測量人員來不及躲豪雨，不幸溺斃。（圖／記者邱中岳翻攝）

豈料，同天下午2時許雙北開始下起大雨，導致鍾姓測量人員來不急上岸，不慎溺水，直到2小時後才被消防打撈起來，經送醫仍宣告不治。全案經新北市政府勞動檢查處告發偵辦。

偵查時，王男、葉男坦承不諱，當天馮姓等測量人員也證述詳細，檢察官根據相驗屍體證明書、現場照片、勞動檢查紀錄表等，認為王姓負責人、葉姓組長涉犯過失致死罪及職業安全衛生法，審酌王、葉犯罪後坦承犯行，態度良好，也與鍾姓家屬以230萬達成和解，士林地檢署偵結，給予厚生公司、王、葉緩起訴1年。