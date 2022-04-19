快訊／新北汐止長照機構爆群聚　28人確診

記者徐政璿／台北報導

新北市汐止區某長照機構有位住民16日因身體不適送醫，經檢測確診染疫，新北市政社會局接獲通報後，立即派員為所有工作人員和住民71人進行PCR檢測，目前有28人呈陽性反應，送醫收治，目前掌握確診人員均為輕症。

新北市社會局老人福利科長林妏燕說明，該老人機構收容46位住民還有25位工作人員，16日發現有位住民快篩陽性，出現發燒症狀，立即送醫診治，經通報衛生局後，協調醫療團隊進入機構進行全面快篩及PCR檢測，截至18日晚間，有28位PCR呈陽性。