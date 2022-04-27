「社區高密度感染」全國陽性率8.1％　專家2建議解套

記者黃翊婷／綜合報導

國內昨日（26日）新增6295例本土確診病例，而全國陽性率也攀升至8.1％。台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋認為，陽性率是重要的領先指標，超過7％代表社區是高密度感染，現階段應該讓民眾加強個人防疫，政府也可以籌組資料科學國家隊，打造一款「陽性率地理資訊系統」App供民眾使用。

▲民眾排隊等待採檢。（資料照／記者屠惠剛攝，下同）

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在26日新增的6295例本土確診中，台北市有1302例，8個行政區確診數字破百。台北市長柯文哲表示，台北市7家醫院PCR篩檢陽性率已到7.4％，這是個不好的指標，代表社區感染濃度越來越高，如果什麼都不做，預計5月7日台北單日確診就會破萬，另外，依照目前的趨勢推算，等到5月18日，台北單日確診將達50萬例；若案例不斷增加，最壞的情況可能會按照其他國家的方式，不疫調也不匡列，甚至連確診者都無法追蹤，只能處理重症患者。

根據《聯合新聞網》報導，全國陽性率從4月13日的1.1％，攀升至4月26日的8.1％，台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋認為，陽性率是目前重要的領先指標，超過7％代表社區是高密度感染，疫調已經跟不上病毒傳播的速度，而數值波動大代表檢驗量不夠，無法真實呈現染疫狀況，現階段民眾應該加強個人防疫，政府也可以組成資料科學國家隊，透過確診居住地歸戶，打造「陽性率地理資訊系統」App，讓民眾能掌握最新疫情，並在高密度區減少餐飲內用。

▲社區篩檢站、醫院近日湧入大量民眾要求篩檢。

至於國內的疫情狀況，指揮中心26日公布新增6295例本土病例，還新增4名中症個案，其中有3人已完整接種3劑疫苗，但4人都有慢性病史。目前這波本土疫情累計已有116名中重症患者，其中107人是中症、9人重症。

不少民眾憂心染疫，搶買家用快篩試劑，或是前往社區篩檢站、醫院要求採檢。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞呼籲，急症室請留給有急症的人就醫，若沒有相關警示症狀不需要去篩檢，可以買家用快篩來做，才不會干擾真正需要就醫的民眾，更不會增加交叉感染風險。

而對於民眾抱怨買不到家用快篩，陳時中表示，快篩實名制很快就會實施，現在還在做最後盤點。據了解，快篩實名制可能會比照口罩實名制，第一階段由藥局販售，以身分證單雙號分流採購，不過，相關細節仍待指揮中心拍板公布。