　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「社區高密度感染」全國陽性率8.1％　專家2建議解套

記者黃翊婷／綜合報導

國內昨日（26日）新增6295例本土確診病例，而全國陽性率也攀升至8.1％。台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋認為，陽性率是重要的領先指標，超過7％代表社區是高密度感染，現階段應該讓民眾加強個人防疫，政府也可以籌組資料科學國家隊，打造一款「陽性率地理資訊系統」App供民眾使用。

▲▼疫情 新冠肺炎 篩檢 公費篩檢 醫院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾排隊等待採檢。（資料照／記者屠惠剛攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在26日新增的6295例本土確診中，台北市有1302例，8個行政區確診數字破百。台北市長柯文哲表示，台北市7家醫院PCR篩檢陽性率已到7.4％，這是個不好的指標，代表社區感染濃度越來越高，如果什麼都不做，預計5月7日台北單日確診就會破萬，另外，依照目前的趨勢推算，等到5月18日，台北單日確診將達50萬例；若案例不斷增加，最壞的情況可能會按照其他國家的方式，不疫調也不匡列，甚至連確診者都無法追蹤，只能處理重症患者。

根據《聯合新聞網》報導，全國陽性率從4月13日的1.1％，攀升至4月26日的8.1％，台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋認為，陽性率是目前重要的領先指標，超過7％代表社區是高密度感染，疫調已經跟不上病毒傳播的速度，而數值波動大代表檢驗量不夠，無法真實呈現染疫狀況，現階段民眾應該加強個人防疫，政府也可以組成資料科學國家隊，透過確診居住地歸戶，打造「陽性率地理資訊系統」App，讓民眾能掌握最新疫情，並在高密度區減少餐飲內用。

▲▼疫情 新冠肺炎 篩檢 公費篩檢 醫院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲社區篩檢站、醫院近日湧入大量民眾要求篩檢。

至於國內的疫情狀況，指揮中心26日公布新增6295例本土病例，還新增4名中症個案，其中有3人已完整接種3劑疫苗，但4人都有慢性病史。目前這波本土疫情累計已有116名中重症患者，其中107人是中症、9人重症。

不少民眾憂心染疫，搶買家用快篩試劑，或是前往社區篩檢站、醫院要求採檢。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞呼籲，急症室請留給有急症的人就醫，若沒有相關警示症狀不需要去篩檢，可以買家用快篩來做，才不會干擾真正需要就醫的民眾，更不會增加交叉感染風險。

而對於民眾抱怨買不到家用快篩，陳時中表示，快篩實名制很快就會實施，現在還在做最後盤點。據了解，快篩實名制可能會比照口罩實名制，第一階段由藥局販售，以身分證單雙號分流採購，不過，相關細節仍待指揮中心拍板公布。

►住花蓮「兩人一泊一食才2599元」！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
「居隔3＋4」今6.7萬人出關　7大QA帶你秒看新制
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別讓急診在戰役剛開始就癱瘓！　美女醫籲做2件事

確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　前疾管局長批估算機制已失靈

3天1.6萬例！瘋搶疫苗　醫嘆：丟掉你罵浪費，現在罵打不到？

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

小學生5／2開打莫德納！「不良反應、禁忌症有哪些」9大QA一次看

「社區高密度感染」全國陽性率8.1％　專家2建議解套

G奶網紅大跳毽子操　雪乳上下狂晃32秒

「居隔3＋4」今首波6.7萬人出關！ 7大QA帶你秒看新制

今變天！2地區午後雨加大　下波全台轉涼防「3天大量降雨」

別禁民眾去醫院篩檢　醫曝急診人潮「3招快快驗壓平曲線」

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

柯文哲估5/7確診破萬　必要時會「軟性封城」

王婉霏健身直播嗆：一點都不累！　劉畊宏秒加強「講話要注意XD」

別讓急診在戰役剛開始就癱瘓！　美女醫籲做2件事

確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　前疾管局長批估算機制已失靈

3天1.6萬例！瘋搶疫苗　醫嘆：丟掉你罵浪費，現在罵打不到？

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

小學生5／2開打莫德納！「不良反應、禁忌症有哪些」9大QA一次看

「社區高密度感染」全國陽性率8.1％　專家2建議解套

G奶網紅大跳毽子操　雪乳上下狂晃32秒

「居隔3＋4」今首波6.7萬人出關！ 7大QA帶你秒看新制

今變天！2地區午後雨加大　下波全台轉涼防「3天大量降雨」

別禁民眾去醫院篩檢　醫曝急診人潮「3招快快驗壓平曲線」

別讓急診在戰役剛開始就癱瘓！　美女醫籲做2件事

Sandy親自發文徵美編「開出6條件」！　網讀完傻眼了：慣老闆

Lulu請辭！吳姍儒爆想接《料理之王》主持棒　「搶先報酬勞」現誠意

徐永明涉貪內幕！家中搜出神祕300萬　驚爆林佳龍捲時力「現金」案

阿諾驚爆結束5年遠距婚！「9個月前早秘密簽字」　離婚原因曝光

米可白離婚2年「甜勾建築小開」爆新戀情！　逛遍國際精品黏緊緊

米可白爆熱戀建築業小開　「大方認愛」曝男方職業⋯擇偶3條件

確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　前疾管局長批估算機制已失靈

3天1.6萬例！瘋搶疫苗　醫嘆：丟掉你罵浪費，現在罵打不到？

18歲饒舌女歌手進軍情色平台　曝超狂年營收15.5億元

李榮浩火大闢謠！爆「出軌吉克雋逸」離婚　楊丞琳12字力挺老公：不氣不氣

生活熱門新聞

嘉明的味道不對　她口愛揪出男友有病

打4劑自認「神功護體」！輕症男曝：燒到意識不清

男友全家坐頭等艙…她一人排隊怒分手

他入職5天被開除　公司超扯7理由

多國爆「兒童不明肝炎」！疾管署急發醫界通函示警

高雄+182！極樂足跡又狂燒14家

單日+885！21縣市1256所園校停課

台北南港晚間「無預警停電」

紅黃線臨停不能檢舉　4/30起上路

愛犬嚇哭3歲妹挨告！飼主曝反轉影片：沒吠也沒暴衝

今變天！2地區午後雨加大　下波全台防3天大量降雨

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

口罩這樣戴防護力歸零　台大醫曝4大NG舉動

柯文哲預估確診數超驚人　3周單日確診50萬

更多熱門

相關新聞

別禁民眾去醫院篩檢　醫3招壓平曲線

別禁民眾去醫院篩檢　醫3招壓平曲線

國內昨日（26日）新增6295例本土確診病例，各地採檢站、醫院陸續湧入要求篩檢的民眾。北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在臉書PO文提出3點建議，分別為開放居家快篩可以確診、開放自己採檢PCR、增加社區採檢站，不能只是叫民眾不要前往醫院篩檢，「快快驗才能壓平曲線。」

一張圖曝急診慘況　大量病患湧入

一張圖曝急診慘況　大量病患湧入

鄭文燦：別再包車載員工PCR！網驚

鄭文燦：別再包車載員工PCR！網驚

14天隔離是騙局　教授發文狠酸

14天隔離是騙局　教授發文狠酸

防疫政策已到轉折點！沈富雄：陳時中的麻煩在這

防疫政策已到轉折點！沈富雄：陳時中的麻煩在這

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

嘉明的味道不對　她口愛揪出男友有病

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

孫生下跪道歉！跟女友大吵低頭求和

遭工作人員「暗中抓手摸胸」！　女粉淚訴：受害不只一人

林千又銀行臨櫃領「200萬現金」　低頭一看紙鈔傻眼！

管理員證：吧檯撿到強尼戴普斷指

熊熊穿超辣打第3劑！　「G罩杯激增」萬人歪樓副作用：超腫

打4劑自認「神功護體」！輕症男曝：燒到意識不清

被酸不敢殺他　醉女一刀刺殺前夫

男友全家坐頭等艙…她一人排隊怒分手

他入職5天被開除　公司超扯7理由

多國爆「兒童不明肝炎」！疾管署急發醫界通函示警

超敢衝？房板一堆「8年級買房心得」驚呆

更多

最夯影音

更多
正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！
降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面