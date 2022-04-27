急診醫一張圖曝慘況「大量病患湧入」　網驚：醫療崩壞前兆

▲國內疫情連續多日破千例，導致快篩試劑需求暴增，有許多民眾掛急診要求篩檢。（示意圖／新竹縣政府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

國內疫情連續多日破千例，導致快篩試劑需求暴增，甚至有大量民眾掛急診要求篩檢，影響真正需要緊急就醫民眾的權益。臉書粉絲團「搶救急診室」26日就公布一間醫院的急診室慘狀，引發網友熱議。

臉書粉絲團「搶救急診室」26日表示，有急診醫師私訊粉絲團一張照片，內容是一張中小型醫院的接診單，該醫院26日晚間7時許起，短短2小時內湧入了大量病患要求篩檢。

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▲急診醫曝光醫院慘況「大量病患湧入」。（圖／翻攝自搶救急診室）

照片一出立刻引發網友熱議，有人說「我問了快30家超商跟藥局，沒有一間有快篩」、「因為外面買不到快篩，跑了20間超商藥局都沒有，」、「接著，就是被確診的簡訊狂湧入」、「急診的醫護團隊辛苦了」、「擠爆塞爆已經不足已形容了」、「醫療崩壞前兆」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞26日在記者會表示，急症室留給有急症的人就醫，若沒有相關警示症狀不需要去篩檢，可以去買家用快篩來做，才不會干擾真正需要就醫的民眾，更不會增加交叉感染風險。

▼台灣急診醫學會公布4類人篩檢指引。（圖／翻攝自Facebook／台灣急診醫學會）

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