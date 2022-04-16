嘉義市+2！30多歲女北部旅遊染疫　小橘子幼兒園新增1確診

▲嘉義市15日新增2名確診個案，嘉市府呼籲民眾接受居家篩檢。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心15日公布嘉義市新增2名確診個案，其中1名為具北部旅遊史(案31010)，另1名為居家隔離匡列採檢陽性(案31674)，2人均未有公共場所足跡。案31010為30多歲女性，經疫情調查，個案曾於4月8至10日與3位友人至北部旅遊，4月11日於嘉義市家中休息未外出，4月12日一早自覺喉嚨不適，自行使用居家抗原快篩篩檢為陰性，但13日症狀持續且喉嚨痛加劇，故聯繫嘉義市衛生局防疫專線，經衛生局安排至醫院採檢PCR，結果為陽性，目前已收治於醫院；本案匡列居家隔離3人，採檢均為陰性。

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▲嘉義市15日新增2名確診個案，嘉市府呼籲民眾做好防護措施。（圖／嘉義市政府提供）

另案31674是30多歲男性，為小橘子幼兒園案30030親密接觸之親屬，因案30030於4月13日檢驗陽性確診，衛生局立即將案31674列為居家隔離身分，並於4月14日安排PCR採檢，結果為陽性，目前已收治於醫院。案31674足跡單純僅往返家中與公司，該公司非屬對外開放性質，其職場接觸者共7人，均已完成PCR檢驗，結果均為陰性。

市長黃敏惠提醒市民朋友，面對與病毒共存的生活模式，除了做好防護措施，如何提升自我身體免疫力也很重要，包括充足睡眠、均衡飲食、規律運動、養成良好生活與衛生習慣、維持健康體重、減少壓力、食物與飲水都煮熟再吃等，都是有效的方法。

另外，黃敏惠也提醒市民朋友把握以下公費居家快篩試劑「領取4原則」：

1. 試劑發放對象，需為具有呼吸道症狀之病患。

2. 民眾領用前需經定點診所掛號看診，由醫師評估後發放。

3. 未有當日掛號看診紀錄或無症狀者，皆非試劑發放對象。

4. 若幼兒之陪同看診者經醫師判斷後亦可發放，但不可代家人領取。

公費快篩試劑社區定點發放診所可至以下網址查詢

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=zh-TW&ll=23.64420810886118,120.12372500000001&mid=1BA03gajtbXvyOjmnNhPT8g-tmba7Rk1P&z=8