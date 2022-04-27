他停車7天「繳費破萬」超崩潰　網一算驚了：停紅線被拖都比較省

▲網友停車7天繳費破萬，網友傻眼：「停紅線被拖車都比較省」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

每間停車場的收費標準不同，停車前務必先了解清楚，否則就會白白損失許錢。一名網友在臉書「爆廢公社」崩潰說，他7天前在一間停車場停車，不料7天後取車時，竟然要支付1萬多元，讓他直呼「嗚嗚，我的錢錢啊」。貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO分享的照片能看見，停車場不論是平日或假日，統一每30分鐘35元，單日無上限，他停7天必須支付10045元，繳費時差點要吐血，「我知道是自己沒看清楚，最後也是繳費了，多到機器不能繳，還要工作人員特地來收費」、「提醒大家路邊找停車場，一定要看清楚，嗚嗚，我的錢錢啊」。

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▲停車場不論是平日或假日，統一每30分鐘35元且單日無上限。（圖／翻攝自爆廢公社）

其他網友看了文章後留言「停7天，我真的會勤勞點，找停車格停」、「真的要先看單日有沒有上限，我也吃虧過一次」、「沒有上限的停車場，光是過夜就很恐怖了」、「規則寫得再清楚，還是很多人不看」。

還有人搞笑說「早知道停紅線，還會有專車移到停車場，停七天只要1800，就算加保管費，也沒有比這裡貴」、「違規停車好像還比較便宜」、「講真的，你花這個錢，都可以違停2次或3次」。

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