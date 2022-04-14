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社會 社會焦點 保障人權

有續集！彰化霸王車違停挨轟可恥　停車場也被檢舉違法私設

▲彰化寶雅停車格前霸位，縣府「確認違停人行道可開罰」。（圖／翻攝臉書《彰化人大小事》）

▲彰化寶雅停車格前霸位，警方「確認違停人行道可開罰」。（圖／翻攝臉書《彰化人大小事》）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市寶雅金馬店前設立收費停車場，民眾卻將車違在人行道上，被砲轟直指「可恥的彰化日常」，如今更扯的是，相關單位也收到民眾檢舉，質疑該處停車場未經過申請就設立，該店員工表示不清楚，要問總公司；對此工務處長林漢斌表示，該處停車場是否涉及違法私設，目前正在調查釐清中。

這起停霸王車事件發生於今年3月底，1名網友經過連鎖藥妝店寶雅前，看見許多消費者將車停在「停車場格」外，導致一整排停車格空蕩蕩，但停車格前卻「汽車停滿滿」，網友將畫面貼網，怒轟「自私，又可恥的行為」，網友們也狂酸「彰化最美麗的風景」、「彰化人停車的水準」等。

▲彰化寶雅停車格前霸位，縣府「確認違停人行道可開罰」。（圖／翻攝臉書《彰化人大小事》）

▲彰化寶雅停車場被檢舉私設。

此外，也有許多人分享，還有其他熱點違規區域，也是長期有人亂停，「鹿港郵局日常」、「彰新路大台中五金行外面也很多人當作他家停車場，停不用錢的」、「彰美路曉陽路的並排比這些還無恥」、「還有長安街與陳稜路的小吃轉角車道停車」。

事實上，之所以會發生這種情況，是因為該間寶雅設有停車場，依照使用者付費的精神，每個小時收費20元，這些車主可能是不想繳錢，所以才停放在外面。照片在網路引起熱烈討論，彰化市長林世賢也出面回應，經過公所了解，這些車輛沒有停入停車格，已經涉及佔據人行道用地，同時呼籲這些駕駛要遵守交通規則，不要為了節省20元停車費，不將車輛停進車格。

▲彰化寶雅停車格前霸位，縣府「確認違停人行道可開罰」。（圖／翻攝臉書《彰化人大小事》）

▲彰化寶雅停車格前霸位，警方「確認違停人行道可開罰」。

如今縣府工務處又接獲民眾檢舉，質疑停車場未經過申請就設立，工務處處長林漢斌強調，目前已經發函請對方說明，若查察屬實，依法最高可處15,000元罰鍰；而該店員工也不方便發表看法，一切都要問台北總公司。

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