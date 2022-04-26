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多維新聞網停止運作！遣散50多位員工　主席是「中天頻道」創辦人

▲▼多維新聞停止營運。（圖／翻攝《多維新聞》）

▲多維新聞停止營運。（圖／翻攝《多維新聞》）

記者柯振中／綜合報導

媒體網站《多維新聞》停止運作，官網公告「因內部新聞業務調整」，結束23年的營運，母公司「南海控股集團」也傳出有財務危機。據了解，南海控股集團的創辦人，正是推出「中天頻道」的于品海。

依據《多維新聞》網站消息，由於所屬網站、App等因內部新聞業務調整，26日與讀者朋友告別，結束了長達23年的營運。

據了解，《多維新聞》1999年1月成立，由創辦人何頻創辦，總部位在美國紐約，讀者原先以海外華裔為主，2009年由港商于品海收購，被納入「南海控股集團」旗下，總部近年搬到北京，在台北、香港等地也設有編輯部

▼于品海曾創辦《中天頻道》，後來因虧損賣出 。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼雙子星案投標者南海控股主席于品海專訪 。（圖／記者湯興漢攝）

《多維新聞》被于品海收購以後，原先的編輯方針變得不同，總部搬去北京，因此被外界認為，成了中國政府的「大外宣」。不過，于品海的「南海控股集團」近年傳出財務困難，先前就有公告，預計2021年虧損超過30億港元（約新台幣112億元），2020年也虧損了25.3億港元（約新台幣94.46億元），而在此次停刊的消息傳出以前，台北的編輯部2021年底就已停止運作。

根據《星島日報》報導，《多維新聞》的員工大多在北京，約有5、60人，此次遣散了多數人，少部分則進入《香港01》。

除了《多維新聞》以外，于品海1994年還曾創辦了「傳訊電視」，推出全球第一個華人24小時的中文頻道《中天頻道》，曾全球獨家報導中國前最高領導人鄧小平逝世的消息，後來因為連續虧損，將「傳訊電視」賣給了台灣和信集團的辜啟允。

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