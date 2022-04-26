竹縣+99！青壯年族群首當其衝　10鄉鎮淪陷...竹北+30最多　

▲竹縣26日新增確診人數達99人，其中竹北市30例為最多確診地區。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

中央26日公布，新竹縣新增99例新冠肺炎本土確診案例，年齡分布為2-67歲，分別為40位男性和59位女性，12歲以下有18人，65歲以上1人，以青壯年為多數。99例均為輕症或無症狀，無症狀者24人，佔3成多。新竹縣居家照護人數累計174人，居家隔離中人數為3198人。

新竹縣政府表示，今日確診99例的地區分布為竹北市30例、竹東鎮23例、湖口鄉21例、新豐鄉8例、新埔鎮6例、關西鎮4例、芎林鄉2例、橫山鄉2例、尖石鄉2例、寶山1例，均陸續安排就醫住院、集中檢疫場所治療與申請居家照護方案。

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衛生局指出，為配合中央政策，今起居家隔離縮短為「3+4」天，即3天居家隔離、且以一人一室為原則，4天自主防疫、在自主防疫期間當日快篩陰性即可出門，但須全程戴口罩，禁止內用、聚會，不可參加大型活動。目前新竹縣居家隔離人數為3198人，採取重點疫調與精準匡列。

新竹縣長楊文科也呼籲，竹縣目前社區風險仍隨全台疫情風險上升，目前皆為輕症和無症狀。民眾不需過度擔心，務必做好防疫措施和自身防護，盡速完整接種疫苗，提升保護力，維持正常生活。

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