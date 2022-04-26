竹市+63！國軍社區篩檢站單日篩出28確診　21校停課中　

▲竹市26日新增63例確診，今年起共累積420確診案例，沒有出現重症患者。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市政府26日公布新增63名確診個案，年齡介於0至59歲，竹市2022年以來，共累積420名確診個案；其中0例重症，100%皆為輕症或無症狀個案，居家隔離1,785人，康復出院人數91人。此外，竹市目前有21校因確診持續停課或停班中。

新竹市政府指出，國軍社區篩檢站採檢，25日共計篩檢674人，其中28人陽性，均依續依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。衛生局呼籲，請大家務必配合防疫規範，落實自我防疫，佩戴口罩、勤洗手和保持社交距離。

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另外，衛生局表示，竹市上周起提前啟動「確診者居家照護」，只要符合無症狀、輕症之確診者皆可採居家照護，截至26日中午，已收案共150人管理中。評估疫情，未來居家確診者會持續上升，因此市府已於昨（25日）推出「新竹市居家照護關懷line@」（https://line.me/ti/p/@home_care_hc） ，免下載、單一窗口，不管是確診者、居家隔離，每日的健康狀況追蹤、緊急救護需求、通訊診療、送餐，都可以透過line@統一處理。

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