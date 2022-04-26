後視鏡被撞！她收「1字條」超感動　網見字跡歪樓：這種男人不多見

▲網友歪樓狂讚字跡漂亮。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

摩托車好端端的停著，後視鏡卻被撞斷！一名女網友發文表示，她的後視鏡被撞斷後，本心想要破費修車，想不到對方竟有留下字條，讓她稍微釋懷，「只想給你一個讚！」貼文曝光後，底下一票網友歪樓，直呼字跡很漂亮。

這名女網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼文，直呼「只想說這世界還是有好人的！」日前她的機車後照鏡被撞斷，本以為要破費修車，想不到對方竟留有字條。字條上頭寫著「抱歉！您的機車不小心被我碰倒，後視鏡斷了，等不到您本人，維修費用請再告知。」

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原PO表示，對方除了有心賠償，讓她忍不住想給讚的原因還有一個，就是「他還在原地等了我半小時」。由此可知，對方雖不慎撞斷她的後照鏡，但自始至終都是很有誠意想要賠償和解決問題的。

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「品德真好」、「我相信還是有很多講道理又有良心的人」、「我也遇過，真的當下蠻感動的」。但也有網友表示，「其實這是應該、正常的行為，不算好人」、「這種行為不是很正常的事嗎」。

此外，還有一票網友歪樓直呼，「字漂亮」、「字漂亮的男人不多見」、「字寫很棒」、「字很漂亮，人格也很棒」、「字寫得不錯」、「Good！字美喔」、「字好看欸」、「字蠻漂亮的」、「不只人好，字也漂亮」、「字跡還蠻好看，搞錯重點」。

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