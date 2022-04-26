直行車對決鬼切阿伯！他噴飛3公尺「空中翻一圈」　54秒慘摔影曝光

記者閔文昱／綜合報導

又是鬼切釀禍！一名網友近日在臉書分享影片，只見一輛直行車正經過一處路口時，對向車道一名騎乘機車的男子突然竄出，並向左急切，導致汽車駕駛閃避不及迎面撞上，機車騎士當場噴飛約3公尺，整輛機車也被撞成廢鐵，所幸騎士後續還能起身坐在路中，並無生命危險。

一名網友在臉書社團「爆料公社」PO出影片，只見一輛轎車23日傍晚5點多行經新莊區環漢路三段一處T字路口時，對向車道一名騎士疑似被前方貨車遮蔽視線，未注意來車就向左側切出，導致2車直接撞上，騎士當場噴飛，在空中翻滾一圈後重重落地，機車零件也散落一地，所幸騎士掙扎了一陣子後，又坐了起來，看似並無大礙。

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▲一名老翁騎機車突然竄出，與直行轎車迎面撞上。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

影片一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「撞的好，不過應該會被扣上路口未減速和應注意而未注意的帽子」、「看完心情真好」、「這就是待轉區沒辦法取消的原因」、「他應該是左轉燈沒亮就轉了」、「有種療癒的感覺」、「三寶出籠，必有死傷」、「這是戰鬥陀螺的騎法，角刃爆裂」、「這飛行姿勢，我給滿分」。

據了解，該名機車騎士為78歲賴姓老翁，當天因在中環路口未依號誌指示便突然違規左轉，才撞上由41歲廖姓男子所駕駛的休旅車，所幸老翁送醫後，僅右手骨折，並無大礙。警方檢測雙方酒測值均為零，詳細車禍肇責歸屬還有待警方調查釐清。

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