【廣編】和泰集團線上商城「HOTAI購」盛大開台　讓會員每點皆得利

【廣編特輯】

圖、文／和泰汽車提供

為進一步服務顧客，和泰集團推出全新「HOTAI購」線上商城，打造更全方位的數位購物體驗，滿足百萬會員食衣住行育樂生活需求，選品除了獨家LEXUS、TOYOTA、HINO品牌精品，更有家電3C、食品飲料、婦幼玩具、居家生活、運動休閒及yoxi搭車金等各類優質商品。

為慶祝開台，「HOTAI購」規劃了激殺三重奏優惠活動，第一重，活動期間內於「HOTAI購」參加TOYOTA GR Yaris線上優選活動，只需刷卡消費2萬元預約金即可參加優選，幸運中選者，能獲得今年6月優先交車資格，共抽出5名，獲取資格者須於5/10前完成汽車買賣契約簽定與全額車款支付；第二重，週週推出限量精選商品，點數加購獨享破盤優惠，最低建議售價3折起；第三重，消費任意金額且完成登記者，有機會獲得和泰Points 200點，週週抽出500名，五週合計共抽出2500名。

「HOTAI購」還可用和泰Points直接兌換商品，也可透過和泰Pay搭配和泰Points進行消費，中國信託更提供加碼優惠，使用中國信託和泰聯名卡並綁定和泰Pay，最高享10%和泰Points回饋。另外，透過「HOTAI購」申辦和泰聯名卡，新戶可得700點和泰Points；原中國信託卡友，可利用舊戶核卡立即消費，獲得100點和泰Points，活動相關詳情請參考中國信託銀行和泰聯名卡專屬網站。

