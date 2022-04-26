勸女學生別穿安全褲「比較透氣」　補教師偷拍裙底+如廁下場出爐

▲補習班老師廖男用手機偷拍女學生如廁，被女學生反蒐證揭發。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

北市一名數學老師廖文聖前年在自己經營的補習班，被抓包他多次用手機偷拍未成年女學生裙底或如廁畫面，檢警從他的隨身碟起出約40位受害者影像，廖男到案認罪，其中3位遭偷拍少女出面提告，一審依妨害秘密罪判廖男8月徒刑，廖男上訴後，台北地院二審今宣告廖男緩刑5年，須依約賠償並刪除所有偷拍檔案、不得保留或散布，此部分案情定讞。

廖男另被2位受害女學生提告，女學生哭訴長期接受廖男指導課業，無法接受遭廖男偷拍的事實，在外上廁所都會恐慌，想到自己私密處被偷拍，就覺得非常崩潰、很羞恥，無法原諒廖男，「如果他（廖男）有女兒，會希望他女兒承受我經歷的一切嗎？」該案一、二審均依妨害秘密罪判廖男7月徒刑、得易科罰金42萬元，上訴最高法院審理中。

判決指出，廖文聖（54歲）原在北市吉林路經營私人補習班，專教國、高中數學，採取一次只有1到3位學生上課的小班制教學。前年（2020年）6月間，一位高中女學生察覺廖男舉動有些鬼祟，懷疑他偷拍，少女把手機放在廁所洗手台錄影蒐證，真的錄到廖男拿手機從廁間縫隙偷拍過程。

少女向家長揭發並報案，檢警同年7月9日搜索廖男住家與補習班，在他珍藏的隨身碟裡，發現約40位女學生遭偷拍的影像，廖男並以英文字母對應女學生姓氏分類檔案。

廖男到案認罪，坦承從2011年起，利用一對一指導課業時，拿手機在桌下偷拍女學生裙底，或跟到廁所從下方門縫偷拍，他鼓勵女學生穿裙子別內穿安全褲，宣稱這樣比較透氣，其實是方便他偷拍，廖男供稱犯罪動機「只是好奇」，偷拍的影像僅供自己純欣賞，從沒外流散布。

由於廖男偷拍多半沒拍到受害人容貌、很難辨識身分，檢警花費很多心力找人，本件3位女學生各從2011年、2012年起到2014年、2017年遭偷拍，3位少女最初都拒絕和解，廖男所犯3個妨害秘密罪經北院一審簡易判決處刑程序，合併判刑8月、得易科罰金72萬元。

廖男上訴後，北院二審今判決維持一審刑度，包括沒收廖男用來偷拍的NOKIA 6120傳統型手機，但宣告廖男緩刑5年、緩刑期間須定時向觀護人報到保護管束，另須依約賠償3位受害人，並刪除所有偷拍影像，不得保留或散布，本案定讞。