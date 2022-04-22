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大陸 大陸焦點 特派現場

3名女大生洗澡「被室友偷拍傳男友」！淪多P意淫對象　淫聊對話曝

▲▼高校女生連續9個月偷拍室友私密照發給男友。（圖／記翻攝自微博）

▲偷拍者和男友的對話流出。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

據《沸點視頻》報導，網曝福建師範大學的唐姓女大生，偷拍3名室友的私密照片，並分享給男友，供其意淫。事後，偷拍者和男友的對話流出，兩人甚至在討論群p和迷姦。網傳內容顯示，6日，學校對該偷拍女大生給予記過處分，期限為2022年3月21日至2023年3月20日。

網上流傳一份幾名受害女生發出的長文聲明，聲明顯示，「3月18日，我們偶然間發現了相處了4年的室友從2021年6月份到今年3月，利用同寢的便利和我們的信任，在宿舍偷拍我們三人的私密照片，並發給其男友原環院17級學生董某傳閱。二人意淫群p，並討論想實施灌醉迷姦等違法行為。意淫對象除了我們3人外還涉及到其餘18級的同學以及原17級的學姐。」

▲▼高校女生連續9個月偷拍室友私密照發給男友。（圖／記翻攝自微博）

▲學校給予處分。（圖／翻攝自微博）

受害女孩們稱，「這個事對我們來說真的猶如晴天霹靂，我們之間的親密和信任都變成了她傷害我們的利劍，在消化了兩天之後，我們選擇尋求學院的幫助，學院也第一時間帶我們去報了警。學院也對偷拍者進行了批評教育，並給予了記大過處分。」

網友看後紛紛驚呆稱，「這兩人真的好噁心，好擔心受害的女孩子，一定要保護好自己」、「聽說警察不給立案，說沒到影響程度，所以只是做了筆錄，連個案底都沒有，法律不保護人民，學校不保護學生，受害者千夫所指，加害者背地裡偷樂，並繼續禍害其他人」、「防火防盜防閨蜜」、「舍友太慘了……，可以起訴要求精神損失費吧，或者給這一對留個案底」。

▼完整對話紀錄曝光。（圖／翻攝自微博）

▲▼高校女生連續9個月偷拍室友私密照發給男友。（圖／記翻攝自微博）

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