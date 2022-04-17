補教狼師嘿咻2國中少女「墮胎3次」　挨批毫無悔意判4年半

▲新北補教狼師與2名國三少女發生性行為，害2女墮胎共3次。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／新北報導

新北一名彭姓補教老師，竟接連與2名國中女學生發生關係，害2女懷孕共墮胎3次，新北地院依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判狼師4年6月。

判決指出，彭男於2010年起，在新北市新莊區擔任某補習班數學老師，同年結識剛升國一的A女後開始交往，期間曾數次發生性行為，直到升高一時，A女發現懷孕，在彭男妹妹的陪同下前往診所就醫才發現已經懷孕12週，偷拿姊姊的健保卡去做人工流產，依時間推算，A女懷孕時還未滿16歲。

之後彭男約於2014年底認識另一國三生B女後開始交往，從2015年6月到8月期間幾乎天天都有發生性關係，B女同年7月發現已懷孕5週，當時用彭男妹妹的健保卡進行人工流產；未料又於2016年2月懷孕，發現時已經懷孕3個月，胎兒已有心跳，B女再次拿彭男妹妹的健保卡進行藥物流產與手術。

偵訊時彭男坦承與A、B女交往並發生性關係，造成2人懷孕並流產，但堅稱是在他們16歲以後才發生關係。

新北地院認為，彭男明知2女之實際年齡，卻未能克制性慾，導致A女懷孕1次、B女2次，且犯後毫無悔意，處4年半有期徒刑。