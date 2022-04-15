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學生染疫暴增！　花蓮加強查緝補習班防疫措施

▲▼花蓮縣內各短期補習班陸續改採線上教學，採用實體教學者，均應落實防疫規定。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮縣內各短期補習班陸續改採線上教學，採用實體教學者，均應落實防疫規定。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國內疫情升溫，為保障受教學生健康權益，花蓮縣政府教育處昨(13)日持續前往縣內補習班進行專案稽查，確認業者都能遵守規定、落實相關防疫措施。

經了解，目前花蓮縣內各短期補習班陸續改採線上教學，採用實體教學者，應落實配合實聯制、佩戴口罩、體溫量測及加強環境清消、員工人員健康管理、確診事件即時應變等，現場查察結果暫無發現業者有違規事項。

▲▼花蓮縣內各短期補習班陸續改採線上教學，採用實體教學者，均應落實防疫規定。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

教育處感謝業者配合，也同時提醒，依據教育部發布之短期補習班防疫管理指引，接觸學生之從業人員應佩戴口罩，並避免與學生肢體接觸；機構場域之櫃檯應設置相關防護措施，且接觸面應定時消毒清潔。

同時，補習班應落實落實人員管理機制，教學需採「固定座位」、「固定成員」實施，不可隨意更換，非該班學生不得進入教室。學習場域需維持環境通風，開冷氣或空調時，應開啟扇窗，每扇至少開啟15 公分，以利通風。

▲▼花蓮縣內各短期補習班陸續改採線上教學，採用實體教學者，均應落實防疫規定。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

無法保持通風之教室或密閉空間，以不開放為原則。學生使用之桌椅及常接觸之物品應以充分清消，並定時消毒公共區域，每日至少4次。每堂課前及課後應確實清潔消毒，且應拉開課與課之間距達到消毒目的。

如有違反相關防疫規定，依據嚴重特殊傳染性肺炎防疫措施裁罰規定進行裁罰，處新台幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰；必要時，並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰之。

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