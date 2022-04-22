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社會 社會焦點 保障人權

交換伴侶6P拆兩對　小王遭偷拍怒求償5百萬法院竟只判賠這數字

▲▼男女、性愛、做愛、上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子發現交換伴侶後竟遭偷拍，求償500萬竟只獲賠2千。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市李姓男子參加「交換伴侶性愛聯誼會」，曾在家中6人大混戰，並在自家中裝設針孔，拍攝前女友與小王、林姓男子性愛過程。李男某次因電腦損壞，由林男協助修繕時，林男才發現自己竟被偷拍，憤而起訴求償500萬元。但高等法院審理後，僅判賠2000元，可上訴。

當時6人大混戰除了李男與楊姓前女友外，林男與王姓妻子另外還有楊姓夫婦，結果本案發生後，林男的王姓妻子也發現林男竟私下找李男的楊姓女友發生關係，因此也起訴求償，最後法院判決楊女侵害王女配偶權，判賠30萬確定。經歷這些事後，李男與楊姓前女友分手，林男也與妻子離婚。

據判決指出，本案李姓男子從事高山嚮導，疑似與先前媒體所報導的百岳達人有關。而本案林姓男子起訴指出，與李男熟識多時，2018年3月間協助李男修繕電腦時，赫然發現電腦中竟然有自己遭針孔攝影機偷拍的性愛畫面，背景為李男家中。林男不滿，隨即質問李男，雙方於2019年4月底簽訂切結書，保證遭偷拍之影片絕無外流，如有外流李男願給付林男1000萬元。而林男指控，李男竟在簽約後將影片外流給同在「交換伴侶性愛聯誼會」的楊姓男子，因此起訴，要求李男給付違約金500萬元。

至於李男則辯稱，大家同為「交換伴侶性愛聯誼會」，時常交換伴侶為性愛行為，聯誼會成員均同意攝錄性愛過程，且時常將影片交流觀看。林男早就知道李男家中裝有針孔，卻還大驚小怪，提告妨害秘密，隨即又撤回告訴。而本件事發後，林男就不斷騷擾，除了威脅要找黑道以外，還曾持刀在他面前揮舞，最後才被逼簽下切結書，連手機、電腦、硬碟全都被格式化，已經沒有影片。至於本案中楊男所提供的影片，他懷疑是配合林男起訴時所提出，根本就是林男自導自演所為，拒絕賠償。

一審法院判決林男敗訴，林男不滿，上訴第二審，高院二審審理後做出改判。高院指出，經審酌雙方締約過程，認定李男當時並未遭受脅迫而簽約，故雙方約定有效；但根據楊男提出的影片，無法證實偷拍的主角為林男。此外，高院也認為千萬元違約金過高，應予酌減；再加上李男曾在影片外流後，陸續給予林男共40萬元賠償金。最後高院認為李男應再賠償林男2千元，本案仍可再上訴。

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