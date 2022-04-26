不只居隔3+4！　台中市府推自主回報系統「確診者疫調單」

▲中央居隔「3+4」上線，台中市長盧秀燕表示，市府已設計確診者疫調單，讓民眾自行填寫。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情指揮中心昨日宣布居家隔離調整為「3+4」，即3天居家隔離、4天自主防疫，市長盧秀燕26日在市政會議表示，除了「3+4」政策，中央也已公布確診者自主回報流程，由確診者自行填報密切接觸者資訊，市府已經設計了確診者疫調單，一旦市民篩檢確診，衛生局將發送簡訊，請確診者上網（https://www.health.taichung.gov.tw/2041903/post）填寫疫調單，對於中央新措施上路，市府將透過各種管道宣導作法。

盧秀燕表示，因應中央防疫新政策，她早上召開首長會議，希望每個局處有各自主政場域，把相關資訊告訴市民，按中央防疫規範採取新措施，過去匡列及疫調均由政府機關來做，有鑑於台灣疫情快速爆發，中央預估全國每日新增本土確診人數本周將破萬，中央公布的確診者自主回報流程，改由確診者自行填報密切接觸者資訊，例如同住親友名單等，再提交給政府，政府查核後將列入紀錄發出居隔書。

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盧秀燕說，民眾可能對此作法還不熟悉，市府會透過各種衛教、公共政策推動，來告訴大家相關作法，中央會有全國一致的表單供民眾填報，市府也已開發相關表單，一旦市民篩檢確診，請確診者上網填寫疫調單，遵守防疫規定，守護自己和他人健康。

中央上週公布確診民眾可居家照護，符合條件者可留在家中居家隔離，台中市已有數百人確診，留在家中居家照護。台中市居家照護服務目前規劃分2大系統，衛生醫療方面，由衛生局和15家已簽約照護醫院按責任區域，安排24小時的個案管理中心提供醫療服務，每日主動致電關懷、諮詢，另外，各區公所也率居家關懷照護中心打電話關心確診者。

盧秀燕提醒，隨著居家照護量越來越龐大，市府在關懷包中配置血氧機，由民政系統依關懷包途徑發放，居家照護者隔離期後須繳回，血氧機為醫療物資，請居家照護者隔離期滿後務必妥善送回各區衛生所回收專用箱，衛生所會充分消毒再提供使用，請大家珍惜使用。